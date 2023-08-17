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經濟

涉信息披露違規 恒大旗下遭中證監調查

【明報專訊】中國恒大（3333）間接持股63%的恒大地產集團，在上交所發公告指，昨天收到中證監下發的《立案告知書》，指公司涉嫌信息披露違法違規，據《證券法》《行政處罰法》等法律法規，決定對公司立案。有關公告未交代具體觸發立案調查的具體內容。恒大地產表示，將積極配合中證監的調查工作。

與此同時，早前中國恒大（3333）及恒大汽車（0708）就有關恒大汽車引入紐頓集團的公告中，將創辦人及主席許家印太太丁玉梅列為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，並未如以往形容丁玉梅為「許太太」及將其列為許家印配偶，鬧出許家印離婚疑雲。事件更引來官媒《上海證券報》向恒大方面求證，恒大表示「不清楚，沒有消息」。

恒大回應許家印離婚：不清楚

今次恒大系將丁玉梅稱為獨立第三方，據本報翻查紀錄，早於3月22日中國恒大刊發的境外債務重組季度更新中，已開始稱許太太為「丁玉梅女士」，指會盡最大努力以使丁玉梅及其全資持有的「好邦」向恒大汽車提供總計22億港元貸款。但以往包括恒大物業（6666）在2022年年報及上市文件均以「許太太」稱呼丁玉梅，在2021年底中國恒大仍將丁玉梅列為擁有「配偶權益」，暫未知今次將丁玉梅列為獨立第三方的原因。

值得留意的是，「許太太」丁玉梅在恒大爆煲初期，據報曾為集團發行的理財產品兌付了達2000萬元人民幣，以安撫投資者。以往亦多次傳出當局及債權人均要求許家印將其私人財產抵債，當中由丁玉梅旗下的「好邦」正持有被視為許家印境外重要資產之一的山頂布力徑10號E座屋，以及今次用作抵消22億元貸款的恒大汽車新股。

《上海證券報》引述上海融力天聞律師事務所高級合伙人江璐分析，恒大公告措辭意味着丁玉梅被認為是上市公司的獨立非關連方，在港交所上市規則下配偶一般認為是關連人士，所以措辭確有可能意味着丁玉梅和許家印婚姻狀况發生改變，但港交所上市規則下關連關係的認定較複雜，不一定意味着必然離婚。

相關字詞﹕配偶權益 債務重組 許家印 丁玉梅 恒大汽車 恒大物業 中國恒大

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