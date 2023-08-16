萊蒙馬適路申增建16%單位 至近1900伙

據城規會文件顯示，上述申請地點位於粉嶺馬適路丈量約份第51約多個地段和毗連政府土地，地盤面積約14.24萬方呎，現為住宅（甲類）用地，申請人向城規會申請放寬地積比率、建築物高度限制，住宅部分以6倍地積比發展，擬建5幢大廈提供1898伙、平均面積約450方呎的單位，較去年獲批1638伙，伙數方面增加260伙或16%。

地積比率擬由5倍增至6倍

另外，項目擬以地積比率0.18倍作非住用發展，當中包括安老院舍牀位120個，牀位數目與獲批方案相同。

此外，由投資者伍登輝及曾祥顯持有大部分業權的港島西半山燕貽大廈，昨日進行拍賣；伍登輝手持1號牌，在無對手下以底價10億元統一業權，以重建後樓面5.3萬方呎計，每方呎樓面價約1.88萬元。伍表示，暫時會按2021年獲屋宇署批出的圖則發展、擬重建為1幢30層高住宅，待市况轉佳時推售。燕貽大廈位於羅便臣道63、65、65A及67號，現為1幢8層高住宅物業，樓齡約56年。

中信泰富深旺道項目每呎補價820元

另地政總署公布，中信泰富持有的西九龍深旺道3號舊式商廈嘉運大廈，完成補地價，涉逾2.82億元，以重建後可建樓面34.5萬方呎計，每方呎補價約820元。資料顯示，嘉運大廈位於角祥街11至15號，以及深旺道3號，樓齡約40年，中信泰富2019年向城規會申請重建為1幢27層高商廈，地下設加油站，總樓面約34.5萬方呎。