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經濟
2023年8月16日星期三
股市最前線
人行意外降MLF息率 人幣債息齊跌 分析：反映降長期融資成本意願 季內有機降準
恒指跌192點1個月低 成交金額縮至819億
內地7月零售工業固投數據齊遜預期
入股恒大汽車「迪拜紐頓」 天津起家大股東華人
煤氣上半年溢利增9% 中期息每股派0.12元
內地傳降股票印花稅 券商股逆市升 時間表及細節未定 倘落實港跟減壓力增
港交所研促進港股交投 財庫局：降印花稅未必刺激成交量
Michael Burry清倉阿里京東 做淡美股
越秀房託融資成本增 累可分派額降24%
合景泰富售3項目股權 涉資近21億
騰訊音樂次季多賺51.6%
萬洲中期少賺45% 每股派息5仙
日次季GDP增長6% 勝預期 日圓貶值帶動出口 抵消私人消費等疲弱
美上月零售銷售強勁 市場憂續加息
巴郡次季建倉美三大住宅建築商
美元定存高息精選
徐風：沒有數據 哪敢投資？
涂國彬：金價恐下試6月低位 1893美元成重大支持
技術取勝：小米短線或下試50天線
劉思明：內地谷農村直播電商 吼東方甄選
周顯：創新園不應自己人查自己人
湯文亮：年紀愈大 愈難租樓
復常效應 CASTLE ONE呎租見102元 特色戶現候補租客名單 爆疫後首見
傲瀧4房特色戶 8.5萬租出 呎租33元
凱柏峰III最快今開價 涉129伙
曦臺3房1050萬沽 業主料損手兩成
萊蒙馬適路申增建16%單位 至近1900伙
觀瀾湖放售皇9高層全層 意向價5.78億
傲華坐落筲箕灣「食街」 迅步到港鐵
會所小巧精緻 設迷你農圃
基金特區：荷寶看好新興市場股債 稱財政貨幣監管制度日趨成熟
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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