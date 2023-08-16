巴郡次季建倉美三大住宅建築商

房貸利率上升，令業主惜售，促使更多置業者轉投新樓市場。由於新屋供應有限，令房屋建築商的銷售蓬勃。標普房屋建築商精選行業（S&P Homebuilders Select Industry）股票指數今年以來累計上漲39%。

巴郡截至次季末持有D.R. Horton的1.8%股份，使巴郡成為該公司十大股東之一。暫未清楚巴郡入市三大建築商，是否由巴菲特親自拍板。不過關注巴郡的分析師普遍認為，價值在10億美元或以下的股票投資，是由其助手操刀。

增持信用卡公司Capital One

巴郡次季另增持信用卡公司Capital One（美：COF），反映其對零售市道的信心。不過在監管機構審視微軟對動視暴雪（美：ATVI）的收購之際，巴郡大手減持動視暴雪，另減持雪佛龍（美：CVX）、通用汽車（美：GM）等股份。巴郡次季持倉總市值升至3482億美元，按季增長230億美元。

（綜合報道）

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