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經濟
國際金融

日次季GDP增長6% 勝預期 日圓貶值帶動出口 抵消私人消費等疲弱

【明報專訊】日圓貶值帶動出口顯著增長，抵消了商業投資及私人消費疲軟的影響，推動日本第二季GDP初值，按季折合成年率增長6%，增幅較分析師預期高出1倍，是2020年第四季以來最大增幅，也是連續3季保持增長，經濟規模超越疫情爆發前峰值。

隨着半導體等供應鏈瓶頸問題緩解，汽車出口實現增長。除汽車等製造行業以外，在統計上被劃分為出口類別的入境旅遊消費，也為GDP增長作出貢獻。

次季出口按季增幅達3.2%。不過受整體物價上漲影響，為GDP貢獻約六成的個人消費仍然低迷。個人消費按季減少0.5%，設備投資按季持平，而企業研發支出有所下降。

不過由於原油、汽油等價格在上季回落，令進口價值按季跌4.3%，淨出口為GDP增幅貢獻1.8個百分點。NLI研究所經濟研究主管Taro Saito表示，增長主要來自外部需求，僅淨出口大幅超出預期，而消費仍低於疫情前水平，這GDP數據不會成為推動日本央行政策正常化的因素。日圓兌美元昨繼續在145以下的9個月低位徘徊。

日財相：倘匯率過度波動 將採取行動

對於日圓匯率跌破145大關，日本財務大臣鈴木俊一昨表示，高度關注匯市，若發現過度波動，將採取行動，並指當局未就入市干預時機，設定目標匯率水平。今年以來，日圓兌美元已貶值約一成。

野村綜合研究所指出，日圓疲軟對日本經濟來說是一把雙刃劍，可能會削弱本地消費，但對出口商有利，可提高競爭力及收入。

日本上市企業2023財年第一財季（4至6月）淨利潤（不含金融行業）按年增長46.4%，增長主要由於軟銀集團（日：9984）虧損收窄，以及製造業顯著改善。

穆迪：今年底中國出口汽車或超日本

不過，穆迪分析的報告指出，受惠於電動車需求增長，到2023年底，中國可能超越日本，成為全球最大的汽車出口國。該報告指出，中國在2021年汽車出口超越韓國，並在去年超越德國，成為全球第二大汽車出口國，如今正逼近日本。第二季中國汽車出口與日本的差距，平均每月約7萬輛。按照此速度，中國出口量可能在今年底超越日本。

俄央行加息3.5厘 冀阻盧布跌勢

另外，盧布兌每美元周一跌穿100關口，俄羅斯央行昨召開緊急會議，宣布加息3.5厘，將指標利率上調至12厘，以遏抑盧布貶值。由於西方制裁影響俄羅斯貿易收支，加上軍費開支急升，都導致盧布貶值。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕旅遊業 汽車業 出口 日圓貶值 日本

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