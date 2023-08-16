明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

煤氣上半年溢利增9% 中期息每股派0.12元

【明報專訊】中華煤氣（0003）昨日收市後公布截至6月底止的中期業績，期內在本港售氣量按年微升0.6%至14,966百萬兆焦耳，在內地的燃氣銷售量按年則升近9%至約為175億立方米。期內股東應佔溢利達36.14億元，按年增長近9.1%（見表），較分析員平均預期的30.54億元水平為佳。中期息每股派0.12元，與多年來的水平一致，並按年持平。公布業績前，煤氣股價跟隨大市下跌，全日收報6.21元，跌0.64%。

中華煤氣指出，在香港煤氣業務方面，上半年之工商業燃氣銷售量增長較快，較去年同期升逾22%，惟因為首6個月天氣異常溫暖，每月平均氣溫較去年同期為高，加上市民外出用膳增多，住宅燃氣銷售量因而受到影響。爐具銷售量則較去年同期上升4.2%。在港的客戶數目達200.5萬戶，在過去半年增加9941戶。

內地成立氣源業務

力拓自營氣源

期內內地業務方面，燃氣業務銷售量按年增加近9%至175億立方米，客戶則增至逾3856萬戶，按年增長7.1%。集團另正式成立氣源業務板塊，力拓展自營氣源以增加氣源靈活性，另加快推進各項氣源基礎設施建設，江蘇省常州市金壇區地下儲氣庫取得新進展，期內新投產兩口氣井，使總儲氣能力提升至接近4億立方米。

水務及環境板塊方面，錄得總業務水量增長4.7%，多環節的資源再生利用上半年處理量8.24萬噸，同比增長26%。

港華上半年溢利11.15億按年增7%

中華煤氣集團持股66.36%的港華燃氣（1083），上半年之股東應佔稅後溢利為11.15億元，按年增加約7.1%。

煤氣期內出售EcoCeres予策略投資者，錄得淨收益47億元。在退出上海燃氣錄得收益6.92億元，加上投資方面錄得淨收益3.86億元，扣減資產減值虧損、投資變現虧損及商譽虧損等多個項目，因此最終錄得的其他收益淨額，按年倍增至12.69億元。

相關字詞﹕中華煤氣

上 / 下一篇新聞

人行意外降MLF息率 人幣債息齊跌 分析：反映降長期融資成本意願 季內有機降準
人行意外降MLF息率 人幣債息齊跌 分析：反映降長期融資成本意願 季內有機降準
恒指跌192點1個月低 成交金額縮至819億
恒指跌192點1個月低 成交金額縮至819億
內地7月零售工業固投數據齊遜預期
內地7月零售工業固投數據齊遜預期
入股恒大汽車「迪拜紐頓」 天津起家大股東華人
入股恒大汽車「迪拜紐頓」 天津起家大股東華人
內地傳降股票印花稅 券商股逆市升 時間表及細節未定 倘落實港跟減壓力增
內地傳降股票印花稅 券商股逆市升 時間表及細節未定 倘落實港跟減壓力增
港交所研促進港股交投 財庫局：降印花稅未必刺激成交量
港交所研促進港股交投 財庫局：降印花稅未必刺激成交量
Michael Burry清倉阿里京東 做淡美股
Michael Burry清倉阿里京東 做淡美股
越秀房託融資成本增 累可分派額降24%
越秀房託融資成本增 累可分派額降24%
合景泰富售3項目股權 涉資近21億
合景泰富售3項目股權 涉資近21億
騰訊音樂次季多賺51.6%
騰訊音樂次季多賺51.6%
萬洲中期少賺45% 每股派息5仙
萬洲中期少賺45% 每股派息5仙
日次季GDP增長6% 勝預期 日圓貶值帶動出口 抵消私人消費等疲弱
日次季GDP增長6% 勝預期 日圓貶值帶動出口 抵消私人消費等疲弱
美上月零售銷售強勁 市場憂續加息
美上月零售銷售強勁 市場憂續加息
巴郡次季建倉美三大住宅建築商
巴郡次季建倉美三大住宅建築商
美元定存高息精選
美元定存高息精選
徐風：沒有數據 哪敢投資？
徐風：沒有數據 哪敢投資？
涂國彬：金價恐下試6月低位 1893美元成重大支持
涂國彬：金價恐下試6月低位 1893美元成重大支持
技術取勝：小米短線或下試50天線
技術取勝：小米短線或下試50天線
劉思明：內地谷農村直播電商 吼東方甄選
劉思明：內地谷農村直播電商 吼東方甄選
周顯：創新園不應自己人查自己人
周顯：創新園不應自己人查自己人
湯文亮：年紀愈大 愈難租樓
湯文亮：年紀愈大 愈難租樓
復常效應 CASTLE ONE呎租見102元 特色戶現候補租客名單 爆疫後首見
復常效應 CASTLE ONE呎租見102元 特色戶現候補租客名單 爆疫後首見
傲瀧4房特色戶 8.5萬租出 呎租33元
傲瀧4房特色戶 8.5萬租出 呎租33元
凱柏峰III最快今開價 涉129伙
凱柏峰III最快今開價 涉129伙
曦臺3房1050萬沽 業主料損手兩成
曦臺3房1050萬沽 業主料損手兩成
萊蒙馬適路申增建16%單位 至近1900伙
萊蒙馬適路申增建16%單位 至近1900伙
觀瀾湖放售皇9高層全層 意向價5.78億
觀瀾湖放售皇9高層全層 意向價5.78億
傲華坐落筲箕灣「食街」 迅步到港鐵
傲華坐落筲箕灣「食街」 迅步到港鐵
會所小巧精緻 設迷你農圃
會所小巧精緻 設迷你農圃
基金特區：荷寶看好新興市場股債 稱財政貨幣監管制度日趨成熟
基金特區：荷寶看好新興市場股債 稱財政貨幣監管制度日趨成熟