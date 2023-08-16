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經濟

入股恒大汽車「迪拜紐頓」 天津起家大股東華人

【明報專訊】恒大汽車（0708）周一公布獲美國上市的迪拜電動車公司紐頓集團（美：NWTN）入股，昨日開市後恒大汽車早段大幅抽高47.1%並高見2.5元，但不足1小時升幅大為收窄，臨收市前股價升幅進一步放緩，收市報1.73元，升1.77%（見圖），成交6.8億元，全日高低價相差45%。新投資者紐頓的財政實力及背景，成為市場焦點。

去年美SPAC上市 手頭現金約16億

紐頓去年11月才於美國借殼SPAC公司上市，根據其5月下旬披露，在去年底紐頓扣除總負債7197萬美元，淨資產值為3.5億美元，手持現金約2.12億美元（約16.5億港元）。如何應付恒大汽車的巨額股本投資，引起投資市場疑竇。

根據恒大汽車公布，紐頓現時的主要股東為吳楠，他現年41歲，在紐頓持股76.98%。根據澎湃新聞及其他報道指出，紐頓前身其實為艾康尼克，於天津起家，並於2022年改於阿聯酋設立總部，目前於浙江省金華擁有零部件配套生產基地，並於阿聯酋阿布扎比的整車工廠完成生產，供應全球市場。

報道指出，按紐頓截至去年底報表顯示，手頭現金2.12億美元、總負債為7197萬美元。恒大汽車公告，其實紐頓成功入股前已設下頗多先決條件，要求現有大股東中國恒大（3333）等將授出的股東貸款轉股、要獲得證監會授出全面收購相關的清洗豁免、亦要獲股東同意，以及要求公司股份持續上市等，因此除了雙方授出豁免部分條件外，若未能於今年底前達成協議，注資5億美元的計劃將告吹，因此紐頓有可能不用付款。不過，紐頓同意在本周一起計60天內分階段授出6億元過渡性資金協議，因此有餘力應付恒大汽車的臨時需求。該等過渡性資金，可在最終獲恒大汽車發總值5億美元新股時，予以對銷。若恒大汽車發新股不成，紐頓可收回有關過渡性資金。

相關字詞﹕紐頓集團 恒大汽車

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