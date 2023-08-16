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經濟

人行意外降MLF息率 人幣債息齊跌 分析：反映降長期融資成本意願 季內有機降準

【明報專訊】人行出乎市場意料之外，繼6月下調中期借貸便利（MLF）利率後，短期內再下調MLF利率15基點（100基點等於1厘）至2.5厘（見圖），創下2020年4月以來最大下調幅度；此外，人行同時下調7天期逆回購利率10個基點、並下調常備借貸便利（SLF）利率10個基點。分析認為，由於最近內地經濟數據較預期弱，今次減息是希望釋放「穩經濟」的信號，又預期未來數星期人行將會繼續降準。

明報記者 鄺海盈

昨日內地三頭馬車數據出爐後，人行同時公布，開展4010億元人民幣一年期人幣MLF操作，並進行2040億元7天期逆回購操作。數據出爐後，中國10年期國債孶息率跌7個基點至2.56厘，為2020年4月以來最低水平，10年期國債期貨刷新逾3年高位。人民幣走弱，在岸人民幣跌穿7.28，為9個半月新低，離岸人民幣更一度低見7.3311。

澳新：支持經濟穩市場情緒

對於今次「不對稱減息」（MLF息率降幅較7天期逆回購息率大），澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，MLF的下調利率較大反映政府更着眼於MLF下功夫，相較逆回購的作用較為短暫，僅為市場提供短期流動性，未必有效令銀行在借貸市場釋放更多流動性。

市場原本預期是次人行於MLF利率將按兵不動，最終人行卻3個月內減息兩次。楊宇霆認為人行減息屬有迹可循，近期內地經濟數據均較預期弱，內地亦有金融產品接連爆出問題，估計中央期望透過減息支持經濟，同時穩定市場情緒。

隨着是次MLF利率下調，市場一般相信以此為基礎、並於下周初公布的貸款市場報價利率（LPR）如無意外亦將下調。楊宇霆料當中5年期以上LPR不排除下調20個基點，以支持房地產恢復。此外，除減息外，估計中央將會於在今季季結前會降準，力度或較預期大，達50基點至100基點，下半年再減息的機會亦大。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭稱，下調MLF較預期早而且幅度更大，但信號正面，表明中央正為穩定增長採取更加大膽且及時行動。

ING：中國正歷痛苦轉型

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，減息會有助改善資金緊絀的地方政府及房地產企業的償還能力，但難以大幅改善市場情緒。他指出，中國經濟正在經歷痛苦的轉型，增長由借貸及房地產推動變成由消費主導。量化寬鬆會提高實際及金融資產價格，針對現時經濟環境難以發揮作用，同時導致人民幣匯率進一步受壓及增加資金外流的風險。

相關字詞﹕國債 人行降準 減息 MLF利率

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