恒隆14億放售佐敦恒福商業中心

恒福商業中心為恒隆地產在80年代發展的項目，現為一幢16層高商廈，總建築面積約68,189方呎，該廈現時出租率100%。翻查資料，恒隆地產5年多前曾低調地放售，當時叫價25億元，最終未有售出，其後發展商收回項目。因應工商舖市况回暖，再度推售項目，據悉，發展商正以呎價約2萬元放售，以總樓面6.8萬方呎計，即叫價約14億元，較5年前叫價大幅削價11億元或44%。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事楊偉禮表示，隨着港人及內地遊客對香港醫療及醫美服務需求俱增，佐敦一帶正經歷由傳統批發零售業務租戶，轉型至醫務診所及醫美健康租戶群，預期內地資金北水南下，以及加息步伐逐漸清晰明確，將有利於物業市場。

大圍積福街舖租12萬 3年升兩成

另港鐵大圍站商場圍方試業，帶動周邊商舖租金回升。市場消息指，大圍積福街60至62號好時洋樓地下4、5號舖，面積約1218方呎，現由日式燒肉店租用，最新以月租12萬元續租，較3年前月租約9.9萬元高出2.1萬元或21%，折合呎租約99元。翻查資料，上述商舖曾由華懋持有，華懋去年以3980萬元售出，若以業主購入價3980萬元計，租金回報3.6厘。

此外，利嘉閣（工商舖）高級營業董事朱亮恒表示，獲業主委託獨家代理放售葵涌和宜合道70號麗晶中心拆售部分樓面，每層面積約2.23萬方呎，可分間作18個工作室，首推工作室面積介乎855至1462方呎，部分連租約出售，售價由439.3萬元起，為7樓20號室，面積約1148方呎，呎價3,827元。