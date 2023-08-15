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經濟

香港地產

凱德苑兩房首錄二手 未補價630萬破頂

【明報專訊】雖然長實（1113）指出，旗下油塘親海駅II獲不少原打算購入居屋者認購，且新一期居屋昨截止申請，申請人數亦較去年大減，但市區未補價新晉居屋，卻於逆市下錄得新高價成交，其中長沙灣凱德苑錄首宗兩房二手買賣，未補價成交價達630萬元，創屋苑二手新高，原業主持貨約3年勁賺近六成。

世紀21家天下分行經理黎振傑表示，上述單位為凱德苑中層04室，實用522方呎，兩房望街景，以630萬元未補價易手，為屋苑首宗兩房戶二手成交，成交價創屋苑二手新高，實呎約12,069元。原業主2020年398萬元一手購入，帳面獲利232萬元或58%。

此外，大角嘴海富苑A座高層07室，實用426方呎，望內園，以438萬元未補價易手，實呎10,282元；原業主2000年3月以113萬元未補價購入，帳面獲利325萬元或2.8倍。

映灣園半月5宗成交 3個月最旺

另外，隨着租金回升，部分買家轉租為買，踏入本月，部分大型屋苑交投反彈。

中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園上半月錄5宗成交，不但較上月全月兩宗增1.5倍，亦是近3個月最旺，其中位於10座極高層C室，實用565方呎，兩房望山景，獲外籍用家656萬元承接，實呎11,611元。原業主2014年11月以480萬元購入，帳面獲利176萬元或37%。

窩打老道101號屋地1.3億易手

不過，部分新界上車盤錄蝕讓，中原分區營業經理譚國威表示，屯門掃管笏滿名山滿庭7座中層C室，實用598方呎，以628萬元沽出，實呎10,502元。原業主2016年8月702.3萬元一手買入，並選用俗稱「呼吸Plan」的高成數按揭，帳面蝕約74.3萬元，由於當年發展商有提供印花稅補貼，估計連使費計實蝕逾80萬元或近12%。

另方面，九龍塘窩打老道101號屋地，早前以約1.328億元易手，物業佔地10,009方呎，以地積比0.6倍計，可建樓面6005方呎，每方呎樓面地價2.2萬元。原業主家族早於上世紀中期已持有該物業。

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