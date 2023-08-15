親海駅I折實均呎1.53萬 高II期1.7% 首批50伙 一房折實386萬入場

明報記者 管龍欣

親海駅I首批折實價385.8萬至1181萬元，折實實呎13,490至16,082元，折實均呎15,250元，其中3伙1房戶折實價低於400萬元，全數20伙1房戶折實價低於500萬元。再者，項目特別為早前曾認購親海駅II的向隅客提供額外1%折扣，3房買家提供最高折扣20%，其他戶型最高折扣19%。

I期臨海戶高II期同方向海景呎價13%

事實上，項目I期臨海而建，II期部分單位雖能望維港海景，但因隔了一條東源街，以及外望觀塘魚類批發市場的關係，故類近單位的呎價會有高低分別，以I期5及6樓的A室3房戶為例，高II期同戶型同樓層及景觀類近的單位折實呎價約13%。

趙國雄：首批屬「咪走雞」價

樓花期約兩年的親海駅I，樓花期較II期短約3個月，昨日開價後隨即收票。長實執行董事趙國雄稱，新一期首批為「咪走雞」價，最快周末開售，日內開放全新示範單位。趙又稱，首批除坐向景觀有分別外，價錢暫時未有調升，希望於原價單基礎上加推；由於上周銷情良好，向隅者眾，故I期售樓時，將安排早前曾認購II期的買家優先到場選購單位。長實營業部首席經理郭子威表示，首批50伙包括20伙1房、20伙兩房及10伙3房，實用面積286至736方呎，大部分單位享維港海景。是次入場單位為1座1樓J室，實用面積286方呎，1房間隔，開放式廚房設計，折實價385.8萬元，折實實呎13,490元。

凱柏峰III突上樓書 擬短期開價

至於昨日突擊上載樓書的凱柏峰III，信置執行董事田兆源表示，項目涉644伙，實用面積283至978方呎，戶型涵蓋開放式至3房戶，主打1房及兩房單位，項目短期內開價。據樓書顯示，項目由1幢呈三角形佈局的大樓組成，分為3A座及3B座，不少單位擁「三合一」露台，當中9樓大部分單位為平台特色戶（除3A座E室及3B座D室）；67樓全層單位為天台及平台特色戶。項目I及II期曾於去年6月底及7月初接連推出，兩期首批折實均呎分別為17,888元及18,378元。