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經濟
岑兆基 ICB明辯商機

投資策略

岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之二）

【明報專訊】兩周前跟大家探討企業在創業和發展過程中需要思考的方向，提出了要有洞察力──市場規模與潛力，本周再續：

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