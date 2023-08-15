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經濟
2023年8月15日星期二
岑兆基 ICB明辯商機
投資策略
內房遠洋接力違約 8境外債停牌 碧桂園財困挫18% 下月到期債擬展期
港股失守萬九 離岸人幣9個月新低
Tesla內地減價嚇散車股 比亞迪瀉6%
恒大汽車獲紐頓39億購28%股權
張雲正續任保監行政總監3年
家族辦公室LFO 港設全球總部
TVB發盈警 預告中期最少蝕4億 指復常不利電商經營 累半年收入跌14%
港交所明放榜 大行料靠投資收益撐起
雷軍：小米須全面擁抱人工智能大模型
譚仔次季除稅後溢利倒退3%
ESG指數回報有力跑贏恒指
美日息差擴 圓匯穿145見9個月低 美10年債息升破4.21厘 資金湧美元資產
印尼官員指馬斯克 擬推遲Tesla全球投資
對冲基金看淡收斂 美元空倉八周新低
港元定存高息精選
劉宇亮：恒指向下空間有限
徐風：碧桂園違約餘波未了 內房板塊續探底
陳頴峰：當ESG遇上Web 3.0 促進可持續發展
岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之二）
薛偉傑：日本推進半導體產業戰略 決心重回第一梯隊
技術取勝：名創優品35元有良好支持
何民傑：獅子銀行發威股價看俏
劉思明：電動車股走樣 低撈要留神
周顯：港府沒正視印花稅問題
湯文亮：日本亦要遵守「大廈公契」
親海駅I折實均呎1.53萬 高II期1.7% 首批50伙 一房折實386萬入場
凱德苑兩房首錄二手 未補價630萬破頂
恒隆14億放售佐敦恒福商業中心
市建局盛德街項目招意向 估值27億
海日灣3房租3萬 今年買入 回報3.1厘
岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之二）
【明報專訊】兩周前跟大家探討企業在創業和發展過程中需要思考的方向，提出了要有洞察力──市場規模與潛力，本周再續：
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岑兆基
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