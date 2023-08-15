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經濟
陳頴峰 全民造ESG

投資策略

陳頴峰：當ESG遇上Web 3.0 促進可持續發展

【明報專訊】如果要數現在香港最熱門的金融話題，ESG和Web3.0應該都在首三名。筆者一開始時候覺得，兩者沒有太多的關係，但是往後看到不同的應用場景，我就覺得Web 3.0是ESG的天然工具，兩者配合相得益彰。

最簡單和明顯的一個例子，就是香港政府去年10月底，推出虛擬資產新政策的時候，第一個應用例子就是代幣化綠色債券，將債券「原生」發行在區塊鏈上，最大好處就是加強參與者互動，降低交易成本，自動化全過程，更進一步，有可能根本性改變市場運作方式，讓投資者有更大的主導權。

虛擬資產作為香港政府政策重點，是靠Web 3.0的技術，將各種資產數字化和代幣化。在ESG投資和融資中，企業可以通過發行代幣，去代表其項目的價值和權益。這些代幣可以在區塊鏈上交易，投資者就變成直接參與ESG項目的投資和融資。

另一個比較近期的例子，就是內地「星火鏈網」項目，在區塊鏈上實現一個「綠色護照」的產品，綠色護照可以幫用戶記錄綠色分數，可以記錄到包括：減少的碳排放量、總植樹數目、步行多少公里減碳等等。另外也可以追蹤產品的碳足迹，從生產到用家手上，整個供應鏈裏每一環節的碳排放，依靠區塊鏈可溯源、不可篡改的特性，做到高度的可信性。

「綠色護照」可溯源追蹤「碳足迹」

然而，ESG一個天生的問題，是數據的收集和驗證，應用去中心化的Web 3.0技術，包括區塊鏈和智能合約，就可以防止數據篡改和不正確報告，提高數據的可信度和透明度。同時，又可以使企業更容易共享ESG數據，促進ESG信息的交流和共享。

Web 3.0另一個核心概念：智能合約，因為它是在區塊鏈上運行的可編程代碼，所以能夠自動執行預先定義的規則和條款，即是我們常提及的「code is law」，因此，交易的可靠性和可信度會確保。應用在ESG投資和融資中，智能合約可自動檢驗投資條款、驗證ESG數據、執行資金流程。防止在ESG投資項目裏，雙方因為條款和數據出現的爭拗。

實現去中心化 增投資效率降交易成本

另外，ESG的投資和融資，可以透過Web 3.0技術實現去中心化，即通過智能合約和DeFi，投資者直接參與ESG項目的投資和融資，提高投資效率，降低交易成本。還可以促進ESG項目可持續發展，吸引更多非傳統資金，流向具有社會和環境價值的項目。

在社區治理方面，Web 3.0有可能實現更加民主，更加透明的社區治理和參與，內地一些地方政府也有嘗試。另外，如果通過去中心化自治組織DAO和數字投票系統，社區成員就可以直接參與ESG相關決策的制定和執行。理論上，可以確保社區利益得到充分考慮，促進ESG目標的實現。

筆者認為，ESG和Web 3.0的結合大大促進了可持續發展。主要通過Web 3.0的去中心化特性、智能合約的執行能力，可以實現更透明、更可信、更民主的ESG實踐。這將為企業、組織、投資者和社區帶來更大的價值，推動全球的可持續發展目標。

亞洲金融科技師學會副主席

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳頴峰 全民造ESG]

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