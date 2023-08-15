對冲基金看淡收斂 美元空倉八周新低

隨着美國10年期國債實際孳息率（考慮通脹因素後的孳息率）周一升至1.78厘，逼近2009年以來最高水平，吸引的回報率正推動資金回流至美元。

格羅斯：美國債價被高估 債息未升完

對冲基金繼續削減美元空倉。美國商品期貨交易委員會（CFTC）上周的數據顯示，美元空倉回落至8周以來最低。即使美聯儲的加息周期接近尾聲，期權市場的指標顯示，投資者對美元的看漲情緒，是3月下旬以來最高。高盛策略師指出，當市場聚焦於美國國債孳息率上升及美國經濟的韌性，美元難以顯著下滑。與此同時，美聯儲一些官員強調，要讓通脹回落至2%的目標仍有很多工作，預示聯邦基金利率將持續高企。

PIMCO共同創辦人、「老債王」格羅斯（Bill Gross）近期指出，美國國債價格「被高估」，並估計美國10年期國債孳息率的公允價值是4.5厘，而目前其孳息率只有約4.1厘。他說，美國通脹可能較長時間處於3%左右，而美國10年期國債孳息率歷來平均較比美國聯邦基金利率高出1.35厘。這意味即使美聯儲將利率降至3厘左右，目前的美國10年期國債孳息率仍然過低。

（綜合報道）

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