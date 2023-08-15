印尼官員指馬斯克 擬推遲Tesla全球投資

盧胡特表示，印尼仍是馬斯克優先選擇的投資目的地，他希望投資於鋰電池材料的製造，但不打算在印尼興建車廠。盧胡特透露，馬斯克將於稍後到訪印尼雅加達，商談鋰電池材料製造領域相關投資，並討論透過「星鏈」，為印尼偏遠地區提供互聯網服務。受Model Y在中國市場減價的消息拖累，Tesla早段股價跌逾1%。

Apple Watch或重大升級

此外，法拉利（Ferrari）母企、意大利豪門Agnelli（阿涅利家族）的控股公司Exor，購入荷蘭醫療設備巨頭飛利浦（荷：PHIA；美：PHG）的15%股份，飛利浦在歐洲的股價昨晚升約4%。

另外，彭博社著名「蘋果觀察家」Mark Gurman的消息稱，蘋果公司（美：AAPL）為2015年面世的Apple Watch智能手表即將推出10周年而進行重大升級。新設計的「Apple Watch X」將會更薄，其手表帶將設有磁性連接點，方面佩帶，另配備血壓傳感器、microLED屏幕等，可能在2024年底或2025年推出。蘋果股價早段微升。

（綜合報道）

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