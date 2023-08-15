美日息差擴 圓匯穿145見9個月低 美10年債息升破4.21厘 資金湧美元資產

雖然日本央行在7月底擴大對孳息率曲線控制（YCC）政策的彈性，容許日本10年期國債孳息率升至0.5厘以上，被視為變相加息，不過日本央行繼續維持負利率政策，令外界普遍預期距離該央行改弦易轍仍然遙遠，令日圓自上月底以來持續偏軟。

上周四公布的美國7月消費者物價指數（CPI），時隔一年再次增長加快，令交易員押注美國通脹仍將居高不下，短期內利率仍將維持較高水平，促進資金流入美元。匯控的分析指出，支撐美元升值的另一因素，是市場憂慮美國預算赤字增加，以及美國財政部擴大發債規模，令美國長債孳息率高企。美國10年期國債孳息率自8月以來一直處於4厘以上，推動投資者進一步沽出日圓、買入美元資產。美匯指數亦由7月中的99.77，升至昨日高見103.4左右。

市場對日本干預匯市預期升

隨着日圓貶值至今年低位，市場對日本政府和日本央行干預匯市的預期加劇。匯控的分析預期，日本財務省將會在「145至148日圓兌每美元的區間開始反擊」。日本政府和日本央行曾於去年9月，在145日圓兌每美元的水平入市干預支撐日圓。匯控預期，若日本央行和日本政府不出手干預，日圓空倉倉位可能進一步重建。在日本央行7月底擴大YCC政策的彈性前，日圓空倉倉位在7月削減30%以上。

三井住友銀行首席策略師Daisuke Uno指出，官員可能會口頭干預，但短期內不大可能入市干預。 新加坡華僑銀行的分析認為，日圓跌穿145水平並非入市干預的準則，倘日圓兌美元的單邊波動趨勢持續，且波動過大，那麼日本當局干預的可能性會增加。日圓兌美元今年已下跌約9.5%，是主要發達市場貨幣中，表現最差的貨幣。

盧布捱沽 今年兌美元貶值25%

不過超低利率環境，使日本成為全球少數的房地產資產收益，超出借貸成本的市場。黑石（美：BX）正尋求在日本房地產領域進行更多收購。

另一方面，高盛經濟學家周日發表的報告預期，美聯儲要至明年6月底才會啟動減息，並在此後每季減息四分之一厘。該報告指，一旦通脹接近目標，美聯儲將逐步把利率由限制性水平恢復正常化，預計基準利率最終將穩定於3厘至3.25厘。美國聯邦基金利率目前介乎5.25厘至5.5厘。

此外，由於俄羅斯軍費開支激增及出口收入下降，加上西方制裁和資本外流加劇，盧布兌美元昨跌破100盧布關口，是去年3月以來首次。今年迄今，盧布兌美元已貶值約25%。

（綜合報道）

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