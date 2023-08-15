ESG指數回報有力跑贏恒指

為配合市場需要，恒指公司於2010年首次推出「恒生可持續發展企業指數系列」，若企業入選為指數成分股，即可被授權使用指數系列的標誌，反映其在可持續發展方面表現。

巫婉雯表示：「隨着ESG投資的改變，我們至今已推出21個ESG相關指數，採用多項不同ESG投資策略，包括同類最佳方法（best-in-class）、ESG因子整合、可持續發展主題及負面篩選等，切合不同投資者的需要。」

她舉例，「恒指低碳指數」將低碳融入到恒指當中，並根據成分股的碳排放強度調整成分股的比重。「由於更多企業加快實現淨零排放，令低碳策略受投資者關注，該指數可讓投資者維持原有的投資組合，同時實踐可持續發展投資理念。」另外，公司亦根據清潔能源、電動車等可持續發展主題編製指數，提供更多元化的投資組合。

低碳指數助實踐可持續理念

愈來愈多投資者關心ESG評級，利用ESG分數高低來選股，恒指公司亦根據國際及本地ESG評級機構提供的ESG評級以編製指數，包括委託香港品質保證局（HKQAA）從企業管治、環境及人權等7個ESG指標，為逾1700間香港及A股上市公司的ESG系統成熟度和風險評級。

巫婉雯指出，恒指公司會先提供合資格公司名單，再由HKQAA根據公開資料如年報進行評分，同時讓公司就評級作出回應，以得出最終ESG評級，作為指數編製的參考，相關評級可於恒指公司網站查閱。

「近年投資者對ESG數據需求急升，惟行業仍未有統一的評審標準，透過制定及公開更多評級資訊，期望可幫助投資者比較各類公司表現，增加行業透明度，建立良好的ESG生態圈。」她補充：「以上述評級構建的指數包括『恒生ESG50指數』和『恒生可持續發展企業指數』，近年兩者回報表現皆跑贏恒指，足見ESG確實能提高中長期投資回報。」據恒指公司提供資料，截至2023年6月30日，兩隻ESG指數相對恒指的年度超額回報分別為1.6個百分點和1.68個百分點，而相關的年化波動率俱低於恒指。

港ESG基金177隻 規模1.1萬億

本港ESG基金規模逐年遞增，截至去年底，市面共有177隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模達1420億美元（約11,076億港元）。

巫婉雯表示：「恒指公司推出的ESG指數受到認可，現時證監會名單上約一半產品皆追我們的ESG指數，同時亦有7款ESG相關投資產品，包括5隻ETFs，資產管理規模約有70億港元。」隨着ESG主題投資受到更多關注，恒指公司將與國內外的市場參與者共同合作，推出更多ESG主題投資產品。

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