雷軍：小米須全面擁抱人工智能大模型

加強底層技術 料5年投入千億人幣

他又稱，小米大模型主要發展方向是輕量化和本地部署，而作為一家手機公司，要利用自身優勢，同時將全力優化百億級大模型。在底層技術方面，他表示，小米將加強底層技術的長期持續投入，料未來5年投入1000億元人民幣。

小米亦發布折疊屏新機小米Mix Fold 3，其配備Leica光學全焦段四攝、龍骨轉軸、驍龍Gen2芯片、智能分屏等配置，以加強在高端智能手機市場的優勢；該新機型售價由8999元人民幣起。

同時，小米亦發布平板、手環、紅米K60，以及第二代仿生四足機器人Cyberdog 2等新品。雷軍表示，市場競爭激烈，只要做高端才能突破，形容高端化是小米發展的「必由之路，更是生死之戰」。

未提智能電動汽車進展

至於小米自家智能電動汽車的進展，雷軍在年度演講中未有提及相關情况。此前，小米表示計劃明年上半年開始量產，市場關注小米電動車在夏季測試結果、申請生產牌照的進展，以及首批電動車的規格等。