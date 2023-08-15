港交所明放榜 大行料靠投資收益撐起

大摩料次季純利按年增46%

摩根士丹利最新報告預測，港交所第二季純利按年增46%至31.58億元，主要受投資收益帶動，料投資收益按年大升逾51倍至15.76億元，再創新高，佔總收入29%。去年底一度飈升的港元拆息，近月再重上高位，滯後效應有利港交所投資收益進一步向上。惟其核心利潤偏弱，ADT減少拖累交易費用按年減少11%至14.57億元，加上IPO市場疲弱，料上市費用收益跌12%至3.81億元。

另外，該行亦同時下調2023年至2025年的日均成交額預測，分別減9.8%、2.9%及2.9%。大摩維持對港交所減持評級，目標價由253元下調至251元。

瑞信預期，港交所季內純利按年增46%至32億元，投資收益將達15億元。該行指出，本港二級市場活動減弱，第二季ADT由今年首季回落近兩成，續削今年至2025年成交額預期。於今年3月底，港交所推出特專科技上市新章，惟未能激發起市場強烈興趣，新股市場持續疲軟。瑞信維持中性評級，目標價由343元下調至339元。

摩通維持增持評級 目標價降至376元

摩通預測，港交所季內純利按年增29%至28.01億元，當中投資收益按年增25倍至13.19億元，預期全年投資收益將增長4倍以上，達57億元。摩通維持增持評級，惟目標價由388元下調至376元。另高盛亦維持買入評級，目標價400元。