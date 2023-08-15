TVB發盈警 預告中期最少蝕4億 指復常不利電商經營 累半年收入跌14%

明報記者 陳偉燊

TVB昨日發盈警消息一出，股價昨早段曾大跌11.4%並低見4.04元，之後在低位徘徊，收市報4.08元，跌幅稍收窄至10.5%；成交額為3010萬元，增1倍。

翻查TVB過往兩個年度的下半年業績表現，通常虧損較上半年多，這反映出該台在下半年度將債券投資及合營企業如拍製美劇的合營公司ITT應收款作出減值準備，甚至自2021年度起因應收購香港電商業務士多後，有關業務錄得虧損有關。

據最新公告，TVB上半年預期虧損額4億至4.2億元，較去年下半年虧損5.83億元，收窄約1.63億至1.83億元，與去年上半年虧損2.42億元比較則擴大最多87%；LBITDA約1.8億至1.9億元，亦較去年下半年的2.66億元減少。

伙淘寶等合作 料下半年財務改善

集團指出，隨着疫情後持續平穩復蘇，廣告需求改善，促使其廣告收入增長。消費者回復以往較傳統的消費習慣，較不利於經營電商，再加上他們為增加盈利而集中於高利潤產品的決定 ，致該期間內電商收入下跌。同時由於內地的聯合製作及同步播放劇集安排偏重於下半年，因此上半年的收入入帳亦減少。

進入下半年，TVB已開始履行與優酷達成的7億元人民幣內容生產及供應協議；下半年逐步增加與淘寶合作舉行直播場次，料會帶來更大收入貢獻；加上3月公布的降低成本措施，其料下半年財務表現持續改善。

與大股東達融資協議 最高額度7億

此外，TVB另發新聞稿指出，已與華人文化與大股東Young Lion達成協議，訂立最高7億元貸款額度，以支持TVB業務發展及營運，有效期至明年底。年利率為香港銀行同業拆息（HIBOR）加1.25厘。TVB認為，這遠低於其目前的市場借貸成本。本身為TVB的非執行董事之華人文化董事長黎瑞剛表示，他對TVB前景依然充滿信心，並謂TVB借助這筆額外資金，有望更好地搶佔市場先機。TVB執行主席許濤表示，仍堅定地在扭虧為盈的軌道上前行。