家族辦公室LFO 港設全球總部

稱港監管環境世界一流

LFO於2022年在港成立，今年1月開始營運，為創始家族及獨立客戶提供服務，已在香港和悉尼設立辦事處，致力提供傳統和另類資產類別的投資管理為中心的全面服務。LFO指出，通過在港設立總部，有利在全球提供度身訂製的家族辦公室解決方案，以滿足客戶的獨特要求及財務目標。

LFO首席執行官Cameron Harvey表示，香港監管環境是世界一流，政府大力支持家族辦公室行業，提供最理想的生態設立家族辦公室。隨着超高淨值家庭和人士對制訂財富管理解决方案複雜性的需求增加，港家族辦公室行業正在快速擴張。

事實上，港府今年3月發表家族辦公室宣言，目標在2025年前吸引最少200間家族辦公室在港設立或擴展業務，並推出包括稅務寬減等政策，6月亦啟動家族辦公室服務網絡；新加坡金管局在7月調整稅收政策，鼓勵家族辦公室投資區內減排項目，促進對本地就業及對新加坡股市的投資，今次LFO宣布落戶對港而言可謂好消息。