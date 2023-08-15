港股失守萬九 離岸人幣9個月新低

國指收報6423點，下跌1.79%，科指收報4208點，下跌1.52%。北水通過港股通淨流入88.44億元，不過外資經滬深股通淨沽46.63億元人民幣，連續6日累計走資302.44億元人民幣。市場擔心內險企業要為內房股債投資作撥備，加上A股下跌影響內險投資表現，平保（2318）跌3.11%，中壽（2628）跌3.11%。內地7月信貸疲弱，數據反映居民提早償還按揭意願強勁，零售業務較強的內銀，如郵儲（1658）和招行（3968）分別跌3.05%和2.93%。

近日內房債務和信託理財產品未能兌付，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，短期將困擾大市，因為過去數年很多投資者及公司都有購買理財產品，他們擔心近日問題產生骨牌效應，令他們贖回產品，將造成資金壓力。恒指跌穿萬九點後，她料初步支持位在18,300點至18,500點。

理財產品未能兌付不利大市

人民幣亦一同走弱，昨日人民銀行設定人民幣中間價報7.1686，較市場計算偏強668點子，幅度為自上月20日以來最多，惟未能阻止人民幣續跌。除了內房和貸款數據，美國7月生產者物價指數（PPI）重新升溫增加今年內再加息預期，美匯指數昨晚重上103，帶動離岸人民幣昨晚曾跌至7.2927，失守6月底的今年低位，見去年11月以來新低，截至晚上11時報7.2818，下跌217點子（1元等於1萬點子），在岸價報7.2632，下跌237點子。