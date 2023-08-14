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親海駅II 500呎複式市場罕見

【明報專訊】以往屬東九龍工廠區的油塘，隨着近年開展多個大型重建項目，漸成東九龍新盤供應重鎮，其中樓花期長約27個月的長實（1113）油塘親海駅系列，率先推出II期，以鄰近鐵路沿線，標榜享有海景優勢作賣點。項目提供的戶型多元化，當中逾500方呎兩房複式特色戶，更是市場罕見設計。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

近年各大發展商均於油塘區內插旗，其中PENINSULA EAST、海傲灣、曦臺等，均為近年先後落成的一手新盤；至於親海駅系列，位處於油塘東源街兩側，項目分兩期發展，當中I期臨海，相比II期擁有更大景觀優勢。

至於上周六（12日）首輪開售的II期，由第2A、2B及3座組成，提供658伙，戶型涵蓋開放戶至3房單位，實用面積210至723方呎，II期賣點聚焦於第3座低密度複式特色單位，28伙特色戶中，花園、天台戶各佔一半、即各14伙，實用面積501至523方呎，全屬兩房設計。

事實上，500餘方呎複式戶屬新盤市場罕見的貨種，適合喜歡特色戶的小家庭入住。

提供658伙 涵蓋開放戶至3房

項目II期示範單位以2A座20樓C室為藍本，實用面積447方呎，屬連裝修經改動兩房戶，開放式廚房設計，整體間隔以長形開則，不設走廊位，兩間睡房分別位於客廳左、右兩側。單位設計採日式侘寂風格，以傳統日本簡約美感作主調，由牆身、照明裝置、盆栽及擺設等細節均洋溢東瀛禪意。

示範單位洋溢日式襌意風格

設計師特意打通主人房，使其與客廳二合為一，主人房間隔方正，預留足夠儲物空間，衣櫃以皮革線條及絲質布藝拼湊，別具和風韻味；客廳與主人房原間隔位置，以一幅彩藍藝術玻璃分隔，明確劃分出寢區與生活區，增添空間感。另一睡房改為皮革工作室，設置多個陳列架展現手工藝術品；如將其還原成睡房，可單邊落牀外，還有不少走動空間。

兩間睡房的窗戶均與大廳同向，整體空間感連貫，料有助視野更開揚。

鄰近油塘大本型商場

另廚房採用德國品牌Gaggenau的配套家電，包括雪櫃、抽油煙機及煮食爐等，部分廚房電器可連接Home Connect功能，可透過智能電話、平板電腦遙控操控電器，儲物櫃與雪櫃部位連接原木餐桌，具中島（即island kitchen）功能，為喜愛下廚的住戶增添生活樂趣。浴室方面，設瓷磚洗手台及沙土色牆身，浴缸以木材打造，恍如置身於日式旅館。

值得留意，雖然項目鄰近油塘港鐵站，但預計由項目至港鐵站需約10分鐘的步程。此外，附近設有大型商場油塘大本型，住客可購買生活所需，而不遠處亦設三家村遊樂場與鯉魚門體育館。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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