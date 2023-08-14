內地專才2.35萬租尚匯1房海景戶

內地專才1.35萬租利奧坊197呎

大角嘴利奧坊‧曦岸開放式戶獲內地專才承租。美聯助理區域經理劉志偉表示，利奧坊．曦岸2座低層L室，實用面積197方呎，開放式間隔，望樓景，獲內地專才以1.35萬元承租，實用呎租約69元。業主2020年5月以約521.3萬元一手購入，租金回報3.1厘。

內地生1.9萬租新峰3房戶

大埔新峰花園亦獲內地生垂青。中原地產分行經理李嘉龍表示，新峰花園17座中層E室，實用面積681方呎，3房間隔，以1.9萬元租出，實用呎租約28元。租客為3名內地女生，為方便上學，以先付11個月租金方式、共涉約21萬元承租。業主今年才以700萬元購入，租金回報約3.3厘。

朗城滙1房呎租45元 兩年新高

元朗二手交投淡靜，但住宅租金卻大幅反彈。中原地產副區域營業經理王勤學表示，受惠於季節性租賃旺市，租金大幅反彈，元朗朗城滙2座高層G室，實用面積323方呎，1房間隔，以月租1.45萬元租出，實用呎租約45元，呎租創屋苑兩年新高。租客為年輕家庭，業主2019年1月以約579.39萬元一手買入，持貨約4年，租金回報約3厘。

此外，香港置業分行市務經理（銷售）袁世昌表示，觀塘凱滙3座高層F室，實用面積910方呎，3房1套連工人房間隔，業主以約3.68萬元放租約兩個月後獲外區家庭客洽詢，雙方經議價以3.5萬元承租，實用呎租39元。

上述單位業主2021年6月以約2106.1萬元購入，租金回報約2厘。