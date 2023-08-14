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經濟

香港地產

親海駅I最快本周接力開價 提供228伙 II期上周六沽626伙套逾39億

【明報專訊】挾歷年新盤票王之勢開售的長實（1113）油塘親海駅II，上周六盡推626伙標準分層戶，並即日沽清，成為逾8年來單日沽出最多單位新盤，並套現逾39億元，帶挈過去兩日新盤市場合共錄得約653宗一手成交，創超過一年來一手市場最旺周末。長實亦乘勝狙擊，最快本周公布臨海的親海駅I首張價單，並預告價錢將有所提升，惟「加價不會太盡」。

明報記者 林尚民

長實執行董事趙國雄昨表示，繼親海駅II後，同系親海駅I最快本周接力開價，但由於I期向海單位較多，質素較高，親海駅I向海景單位屬「親海樓王」，定價將較II期有所調升，但強調，集團「賺錢取之有道，加價不會太盡」，不過他認為，即使項目平均實呎加價至1.6萬元，相信仍能震撼全港。長實營業部首席經理郭子威則表示，集團原計劃待親海駅I現樓才展開銷售，但由於親海駅II向隅客眾多，故計劃加快推售。

趙國雄：II期加價不會太盡

趙國雄又指，集團希望借助親海駅幫助市民「上車」或「轉車」，有關願望算已達到，而昨日銷情亦可反映很多市民願意入市，顯示市場接受有關售價水平，希望樓盤「幫到香港房地產及經濟」。長實營業經理陳詠慈補充，為滿足親海駅II向隅客需求，日前有份出席報到的親海駅II向隅客，均可優先認購同系親海駅I，而親海駅I提供228伙，涉一至三房戶，實用面積273至736方呎。根據樓書資料顯示，親海駅I近五成為一房戶，餘下一半則為兩房及三房戶，今期樓花期長23個月，比親海駅II期早約3個月。

II期買家近九成揀建期付款

據成交紀錄冊資料顯示，上述親海駅II已售出的626伙，共套現逾39億元，其中最多人選用的是建期計劃，合共涉及557伙，即佔整批單位的約89%，而選用即供付款的則有23伙，佔整體3.7%。另發展商特別為三房買家提供俗稱「呼吸PLAN」的高成數按揭，雖然只有46伙買家選用該計劃，即佔整體售出單位的7.3%，但值得留意，由於該計劃只適用於三房單位，而今次發售的單位就只有110伙屬三房戶。換言之，有近42%之三房買家，選用該高成數按揭計劃。

周末一手累沽653伙 一年來最旺周末

另綜合市場資料，過去兩日市場共錄約653宗一手成交，為超過一年一手市場最旺周末，除親海駅II，恒地（0012）紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH及港島東THE HOLBORN則分別售出13伙及5伙。本月至昨日一手市場暫錄755宗成交，已超過6月及7月全月629宗及638宗的水平。

相關字詞﹕建期付款 長實 新盤銷情 親海駅I 親海駅II

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