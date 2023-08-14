布少明：樓市第四季將「轉角」

睇好第四季樓市的更重要原因是，中央政府已表明各地區須鬆綁樓市，以助提速經濟增長，住建部亦提出進一步放寬限購措施。北京、深圳、廣州三大城市已表態支持優化房策，將結合當地實際情况盡快推出有關政策。在正常的情况之下，香港特區政府亦應該從速緊跟中央路線，配合國策提出有效的振興樓市措施。最快相信可於10月的《施政報告》中提出相關措施，為本港樓市注入一支強心針。

事實上，新盤市場已經火熱起來，油塘「平爆」新盤以近4萬張入票成為「歷史票王」，隨時引爆後市，或有數以萬計向隅客回流其他新盤及二手屋苑，成樓市帶來新的購買力。筆者尤其看好新盤市場，皆因「價低量足」。新盤價於去年第三季已出現「折讓」，至今年第二季平均折讓幅度介乎-1.2%至-2.9%；然而隨着新盤「折讓價」擴大，今年7月更跌至-6.7%，再加上近期市區新盤以震撼價吸客，料第三季更有機會擴大至-10%，屆時新盤折讓價將創有紀錄以來季度最高，令購買力持續傾斜向一手，下半年的新盤成交量極有機會高於上半年，而全年的新盤成交可望達至1.4萬宗或以上的水平。

基於以上原因，筆者認為下半年樓價走勢將呈「先低後高」。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]