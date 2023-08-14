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經濟
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：周三中期放榜 港交所購17043

【明報專訊】不少股份已公布業績，阿里巴巴（9988）在業績公布前已有不少資金留意阿里認購證及牛證。業績好過市場預期股價上升，早前看好的投資者或已有不少獲利空間，業績前早已有不少篇幅分析，本文不贅。公布業績的公司其中最亮眼的有中移動（0941），上半年盈利增8.4%，派息增至2.43元。如投資者看好，可留意中移認購（17753），行使價74.93元，2023年12月到期，有效槓桿13倍。

港交所（0388）股價自上周一跌穿10天線後反彈乏力，之後在250天線及10天線區間徘徊，暫待突破。周三港交所將派中期成績表，投資者可用輪證部署績前波幅。儘管市場上有港交所之牛熊證產品，但因港交所引伸波幅相對較其他藍籌科技股低，所以投資者可較輕易選擇到較高槓桿之輪證產品。如投資者看好，可留意港交認購（17043），行使價360.2元，2023年12月到期，有效槓桿約10.1倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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