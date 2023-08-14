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經濟
2023年8月14日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
碧桂園11境內債今起停牌 料涉160億 分析員：料債務重組 免走漏風聲
市值包尾 系內孖寶恐被踢出恒指
中融信託疑爆煲 傳停兌付3500億
騰訊周三放榜 次季經調整純利料升24%
花旗：港超高端客卡消費較疫前升36%
霸菱梁宏傑：美限對華科技投資 屬市場意料之中
美息雖近頂 惟今年難減息
日股結構性向好 長線看俏 企業盈利增出口勁實質工資升
美信貸評級下調 無損國債吸引力
黑芝麻續虧損 料成特專科企頭炮
虛擬資產交易所牌申請踴躍 ATS牌負責人薪酬搶高
宜家太古城新店設可持續發展區
雷軍今年度演講 聚焦新手機電動車AI
港研發水耕貨櫃箱 將首度出口日本
已研發數款水耕貨櫃箱 包括霧耕型號
陳智鑾：若有自住需要 趁淡市大膽鋤價買樓
環球經濟數據
金子：走勢現突破 中移Call 15746
張兆聰：李寧績佳 候雙底博反彈
張兆聰：油股動力強 XOP具爆發力
伍禮賢：內地旅遊需求旺 攜程業績料加快增長
王良享：趁美息上衝伺機撈Nvidia
陳大為：美商業地產和相關銀行處境艱難
謝偉銓：發揮郵輪碼頭經濟效益 不能紙上談兵
頻繁外遊 全年旅保更划算
沈永年：裝修清水房較毛坯房省錢
陸振輝：隨緣樂道 煩惱自離
梁振輝：外幣逼近支持位 美元回吐機會升
許健生：拜登禁投 痛中有機
溫傑：華南城成功升級 料最差情况已過
陸振球：墨西哥ETF跑贏美股可留意
陸振球：WFH趨勢難逆轉 小心商廈業主股
林少陽：減股巿印花稅如供給側改革
技術取勝：美團處上升通道
李聲揚：控煙措施切忌捉錯用神
蔡金強：香港樓市再平衡過程
艾雲豪：併購經理人的履歷勿錯配
李順威：孳息倒掛能否預測衰退意見分歧
劉思明：港股料整固後回暖 趁低吸納
瑞銀亞洲：周三中期放榜 港交所購17043
摩根大通亞洲：短炒業績 騰訊購16940
周顯：東盟十國 左右逢源
王弼：追差價破壞力更甚加息
曾淵滄：拜登新禁令 投行先傷
湯文亮：低價賣樓是預售未來貨尾
陳永傑：美加息料快完 明年減息
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
布少明：樓市第四季將「轉角」
馬泰陽：買賣雖淡 租巿旺
親海駅I最快本周接力開價 提供228伙 II期上周六沽626伙套逾39億
太古城不足半月7宗成交 逼上月全月
新世界十八鄉路申建943伙 77%意見反對
內地專才2.35萬租尚匯1房海景戶
商廈交投續低迷 上月挫逾四成
親海駅II 500呎複式市場罕見
皓畋谷底反彈 均呎升破2萬
買危疾保留意保障年齡上限
技術取勝：美團處上升通道
【明報專訊】網易升穿下降軌（圖）
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碧桂園11境內債今起停牌 料涉160億 分析員：料債務重組 免走漏風聲
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美息雖近頂 惟今年難減息
日股結構性向好 長線看俏 企業盈利增出口勁實質工資升
美信貸評級下調 無損國債吸引力
黑芝麻續虧損 料成特專科企頭炮
虛擬資產交易所牌申請踴躍 ATS牌負責人薪酬搶高
宜家太古城新店設可持續發展區
雷軍今年度演講 聚焦新手機電動車AI
港研發水耕貨櫃箱 將首度出口日本
已研發數款水耕貨櫃箱 包括霧耕型號
陳智鑾：若有自住需要 趁淡市大膽鋤價買樓
環球經濟數據
金子：走勢現突破 中移Call 15746
張兆聰：李寧績佳 候雙底博反彈
張兆聰：油股動力強 XOP具爆發力
伍禮賢：內地旅遊需求旺 攜程業績料加快增長
王良享：趁美息上衝伺機撈Nvidia
陳大為：美商業地產和相關銀行處境艱難
謝偉銓：發揮郵輪碼頭經濟效益 不能紙上談兵
頻繁外遊 全年旅保更划算
沈永年：裝修清水房較毛坯房省錢
陸振輝：隨緣樂道 煩惱自離
梁振輝：外幣逼近支持位 美元回吐機會升
許健生：拜登禁投 痛中有機
溫傑：華南城成功升級 料最差情况已過
陸振球：墨西哥ETF跑贏美股可留意
陸振球：WFH趨勢難逆轉 小心商廈業主股
林少陽：減股巿印花稅如供給側改革
技術取勝：美團處上升通道
李聲揚：控煙措施切忌捉錯用神
蔡金強：香港樓市再平衡過程
艾雲豪：併購經理人的履歷勿錯配
李順威：孳息倒掛能否預測衰退意見分歧
劉思明：港股料整固後回暖 趁低吸納
瑞銀亞洲：周三中期放榜 港交所購17043
摩根大通亞洲：短炒業績 騰訊購16940
周顯：東盟十國 左右逢源
王弼：追差價破壞力更甚加息
曾淵滄：拜登新禁令 投行先傷
湯文亮：低價賣樓是預售未來貨尾
陳永傑：美加息料快完 明年減息
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
布少明：樓市第四季將「轉角」
馬泰陽：買賣雖淡 租巿旺
親海駅I最快本周接力開價 提供228伙 II期上周六沽626伙套逾39億
太古城不足半月7宗成交 逼上月全月
新世界十八鄉路申建943伙 77%意見反對
內地專才2.35萬租尚匯1房海景戶
商廈交投續低迷 上月挫逾四成
親海駅II 500呎複式市場罕見
皓畋谷底反彈 均呎升破2萬
買危疾保留意保障年齡上限
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