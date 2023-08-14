雷軍今年度演講 聚焦新手機電動車AI

雷軍在微博表示，是次演講將發布新產品，並透露集團在技術探索的新進展。高盛預期，小米將發布兩款新高端智能手機，包括MIX Fold 3和 Redmi K60 Ultra。該行預料，小米的高端機型或於今年第二季佔內地出貨量25%。

另外，高盛期望雷軍透露自家智能電動車的夏季測試結果、申請生產許可證的進展，以及首款電動車的規格。由於小米計劃明年上半年開始量產，該行預計，首款中型轎車將交付6萬輛，平均售價為25萬元（人民幣，下同）。

至於人工智能，高盛指小米管理層沒打算研發自家通用大語言模型，反而是利用該技術融合自身產品，例如機器人、電動車等。

高盛調高小米經調整盈利預測

高盛預計，小米第二季總收入按年跌5%至660億元，按季則升12%；經調整純利38億元。

高盛分別調高小米2023至2025年非會計準則的經調整盈利15%，以及核心盈利9%，源於其智能手機的毛利率及平均售價、近期交付量，以及控制成本能力。

該行調高小米目標價3.5%至14.7港元，以反映約200億元的小米電動車業務估值、控股公司10%折讓等因素；另對環球智能手機市場需求審慎，並指小米核心盈利改善已大致反映在股價上，故維持「中性」評級。