宜家太古城新店設可持續發展區

盼每家新店都可成「進化版」

太古城新店佔地近1.4萬呎，分為上下兩層，是宜家整合大埔及尖沙嘴的小型店舖營運經驗後，在香港開設的第三間小型店舖。Adrian Worth介紹稱，顧客在小型門店中更有可能同員工產生互動，員工也可以及時根據顧客的諮詢和需求調整店舖中的商品類目，便於運營管理。他又稱，新店上層家具區，下層美食區的構造，也是吸取了大埔店因未設立小食區，令部分顧客感到失望的「錯誤經驗」而進行的改變。

Adrian Worth強調，宜家為籌備太古城新店，特別關注了港島東居民的生活環境和生活習慣，甚至前往居民家中了解他們的日常需求。新店樣板間的設計靈感就來源於港島東的真實房屋面積和佈局，而店舖主題「家居生活與家居存儲」也考慮了居民的整理收納需要。

太古城新分店更設置「可持續發展區」，銷售符合綠色低碳概念的家具。Adrian Worth稱，如今綠色家居愈來愈受顧客歡迎，雖然價格會高於普通產品，但同一款產品銷量愈多就愈可以更有效地生產，相信未來會達到較為適宜的價格。他介紹，對綠色環保家居，不同門店有不同的銷售策略。除了整合成「可持續發展區」的巧思，還有將產品擺放在原本的功能區進行出售的設計，如將節水龍頭置於廚房。通過對比可以選擇最有效的銷售模式，未來可能將更為成功的模式套用至其他門店。

對疫後家具用品復蘇有信心

Adrian Worth認為疫情後香港市民的家居用品消費習慣令宜家「喜憂參半」。受疫情影響，市民居留家中時間驟然變長，對家居用品依賴性顯著提高，但同時也會因擔心經濟狀况而控制購買欲。但他稱，對疫情後香港家具用品零售業復蘇有信心。