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經濟

虛擬資產交易所牌申請踴躍 ATS牌負責人薪酬搶高

【明報專訊】監管機構近年確立虛擬資產監管架構後，業界對申請虛擬資產牌照申請踴躍。立法會議員（金融服務界）李惟宏在業界組織刊物《證券人》中稱，由於市場供不應求，因此連帶7號牌（ATS，自動交易系統）負責人員（RO）薪酬水漲船高。他建議，為有效紓緩情况，建議容許7號牌持牌人與業界專家共同經營，同時加強培訓去滿足業界在開發虛擬資產領域的人力需求。

明報記者 陳偉燊

不過，有行內參與者認為，雖然不少證券商部署申請牌照，但是真的具條件落實者料數目有限，現有人力資源或在未來一、兩年已滿足到業界需求。

議員：冀彈性處理人員要求

據本報了解，金管局、銀行與業界早前兩輪圓桌會商討解決開立銀行戶口困難，合共有近70家機構代表出席，但據知出席者包括不同營運商，申請交易所牌照數目料少於此數。李惟宏接受本報訪問時則指出：「在非正式接觸下了解到，有不少傳統（證券業）行家正考慮，或部署參與虛擬資產」。一旦落實申請牌照，「便需要人力資源配合，只是在市場中要同時找到懂得傳統證券業及虛擬資產營運者其實會有困難，就算熟悉虛擬資產運作者也未必有現行的監管機構授出牌照」。因此7號牌持牌人出現漲價情况，導致他們想到有需要和監管機構去探討，作彈性處理。同時，他們要在立法會的專門委員會內去反映意見。

李惟宏在業界的刋物《證券人》內提出，可否容許RO與沒有7號牌的虛擬資產專家去參與經營，待RO累積若干年經驗再另行安排。在提出建議一解燃眉之急同時，李惟宏提出，更加重要是趁這個時間，去做好教育及培訓工作，並且在現有的業界課程中，增加多些科技成分，並且令內容更多元化，以配合業界長遠的人力需求。

正常月薪介乎10萬至20萬

不過，有熟悉受監管虛擬資產交易平台及業內人士對本報記者指出，市面很多人只將虛擬資產視作兌換店的模式經營，因此導致近期一窩蜂入市申請牌照，並且有個別人將7號牌的叫價提高到年薪300萬元者亦大有人。業界真正面對的挑戰，其實是真正「正經」經營虛擬資產平台的公司不多。

他預期，取得申請往往需時及存在難度，加上虛擬資產市場或許出現退潮，最後取得牌照經營的業界其實數目自然會有所減少。最終業界對7號牌的人力供求多過一、兩年會回歸平衡。據他了解，目前持有相關牌照者的正常月薪水平通常介乎10萬至20萬元左右，亦有若干人員在求職中。

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