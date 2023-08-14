日股結構性向好 長線看俏 企業盈利增出口勁實質工資升

梁宏傑指出，日本受惠於疫情受控、經濟重啟，以及弱日圓有利出口，經濟開始走出多年來通縮的困局，股市今年以來顯著向好；向前望的話，他指出，日本央行就控制孳息率曲線措施（Yield Curve Control measure）已改變看法，進一步藉着放寬貨幣政策以短期刺激經濟及股市的空間因此亦變得有限，不過，看長線的話，他相信，日本股市仍會受惠於企業盈利增長、出口強勁及實質工資增長等結構利好因素。

值得一提的是，在《Money Monday》第195期（2019年4月23日出版）封面故事，除了專訪梁宏傑測中恒指上升空間有限外，亦在題為『「平成之殤」已過、看好日股」的副稿中，專訪施羅德（澳洲）固定收益及多元化資產主管Simon Doyle。當時Doyle表示，由他管理的「施羅德環球目標回報基金」，第二大主要投資是看漲日經平均指數的衍生工具，原因是他認為日本股市估值偏低，而且不少上市公司前景正在改善。

由此可見，在《Money Monday》第195期封面故事專訪的兩名基金經理當時分別測中本港及日本股市走勢，今期封面故事再次專訪梁宏傑外，日後亦擬再次邀請Simon Doyle接受專訪，為讀者把握全球投資機會。

外資或回流A股

印度股市短期料橫行

至於印度股市，梁宏傑表示，自從今年4月至今，它是其中一個全球表現最理想的市場，背景是由於印度現已擁有可觀外匯儲備，而且貿易逆差已變得相對可控，在美匯指數4月中旬至5月下旬轉強期間，印度盧比匯價較過往周期相對穩健。他續說，4月以來外資曾強勁流入印度股市，部分原因是從疲弱的中國股市流走轉移至印度股市，而且當地上市公司上季盈利亦符合預期，主要指數成分股中只有極少數下調盈利增長預測。

向前望的話，梁宏傑指出，即使隨着中央政治局會議已落實出台穩增長政策，可能會令外資短期從印度股市回流至中國股市，但由於「聖嬰現象」（El-Nino's impact，又稱厄爾尼諾現象、指東太平洋海水每隔數年就會異常升溫，此氣候型態通常會給印度帶來乾燥的天氣，因此印度今年可能會出現「低於正常水平」的季風降雨）的影響未有如原本預期般恐怖，故該行並不預期印度股市將會明顯下跌，而是可能轉趨橫行。

韓台東盟股市可追落後

綜合而言，梁宏傑認為，由於亞洲多國企業盈利料於今年下半年見底，而且美國加息周期接近見頂亦有利投資氣氛，故此亞洲股市應該會有表現，當中，日本及印度等今年以來表現強勁的股市，在今年餘下時間可能相對轉趨橫行，焦點會轉移至今年以來表現相對沒有那麼強勁的股市，例如受惠半導體周期見底及人工智能加快發展的韓國及台灣股市，以及不論從低增值製造業以至硬件科技供應鏈均吸引全球愈來愈多資本投資的東盟股市。

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[封面故事]