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經濟

花旗：港超高端客卡消費較疫前升36%

【明報專訊】上年花旗集團全球首間Citi Global Wealth Center（「CGW Center」）開幕後，為拓展私人銀行業務發展，上月更舉辦「Citi ULTIMA Gala Dinner」展示僅供獲邀客戶專用ULTIMA Mastercard信用卡。上年第四季香港取消對強制隔離檢疫要求後，訪港人數迅速回復增長。而旅遊、海外消費及餐飲生意也復蘇。客戶使用信用卡消費已迅速回復疫情前。

花旗集團內超高淨值客戶的消費持續增長，並已超越疫前水平。香港花旗銀行總經理江碧彤表示在新加坡，此客戶群在今年上半年的信用卡消費總額相比2019年同期增加逾56%；而香港相同客戶群的信用卡消費總額則上升36%。兩地增長均由購物、餐飲及旅遊帶動。

由購物餐飲旅遊帶動

江碧彤認為客戶透過ULTIMA卡消費體驗，也是深化花旗銀行在私人銀行服務形象。她續稱，該卡特別為客人安排「Lifestyle RM」（生活時尚客戶關係經理），好像疫情期間，有ULTIMA信用卡卡主家人在海外不能回港，其Lifestyle RM安排了私人飛機接載其家人回港。

江碧彤表示，ULTIMA信用卡推出是為高資產淨值客戶而設，而客戶消費額一定高於其他客戶，ULTIMA信用卡每月平均簽帳額為普通信用卡客戶的50倍。至於客戶群中，本身同時是私人銀行客戶的持卡人，其每月平均消費比起其他客戶亦高出超過六成。

香港個人銀行業務上半年的多項指標表現已追上疫情前，展現強勁增長動力，下半年將部署及推出更多財富管理相關項目。花旗私人銀行香港及大灣區業務主管葉志豪表示：「在復常後，內地香港通關，2023年上半年該行的高端客群新增客戶人數較去年升近1倍，他展望花旗私人銀行香港下半年新客戶增長強勁，投資基金銷售按年倍增，積極發展家族辦公室業務。」

香港方面，客戶增長較疫情前為佳。今年上半年，新增客戶錄得按年約五成增長，對比2019年亦按年升近三成半。跨境業務方面，受惠於各地城市通關，國際個人銀行（IPB）今年1月的新增客戶已超過2022年上半年總新增客戶的兩倍；而今年上半年總客戶增長對比2019年同期亦錄得逾一成半增長。保險及投資方面亦維持增長動力，上半年的年化新保費按年升170%。今年首六個月花旗零售銀行客戶的債券及存款證買入量較去年同期上升，債券銷售理想。

下半年力拓家族辦公室

花旗銀行在香港下半年部署，積極拓展家族辦公室市場，今年7月中首次與花旗銀行IPB新加坡合辦第11屆「YOUNG SUCCESSOR PROGRAM」，邀請合乎Citigold或以上資格客戶的11至17歲子女到新加坡參加一連幾日活動，培育財富管理技巧及企業家精神。第三季將推出「Citi NextGen戶口」，專為客戶的11至17歲子女度身訂做。

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