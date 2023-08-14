騰訊周三放榜 次季經調整純利料升24%

新遊戲表現AI部署成焦點

高盛報告指出，騰訊上周股價回落至首季績後水平，相信投資者近日關注焦點包括憂慮遊戲收入按年增長放緩、市場下調廣告收入預期、雲增長前景疲軟，以及大股東Prosus沽貨與騰訊靜默期回購時間「錯開」。該行又稱，騰訊發布To-C的生成式AI應用程式步伐較同業慢，上季雲業務增長前景疲軟，將集團目標價由443元下調至428元，維持「買入」投資評級不變。

騰訊今年首季遊戲收入按年升11%，該行預期，國際遊戲收入趨勢表現良好，但新競爭遊戲數量增加及《Valorant》中國版反應好壞參半，令第二季整體遊戲收入將按年僅升9%，限制集團第二季收入增長12%。展望下半年表現，高盛料集團每季將呈現健康增長，包括第三季或會完善發布的10款遊戲，尤其是有機會推出市場高度期待的王者榮耀《代號：破曉》。此外，監管當局公布罰款後，除了商業支付復蘇，騰訊將可通過消費貸等金融產品，逐步解鎖微信消費場景當中的金融科技變現。

Jefferies預期，騰訊第二季度總收入及經調整純利可達至該行目標，當中收入按年升12%。該行認為集團網絡遊戲表現將步入正軌，海外收入增速可更勝國內，第二季整體遊戲收入將按年升8.6%至460億元人民幣。此外，集團廣告技術、視頻號和618營銷活動有所增強，令該行更為看好騰訊第二季的在線廣告業務。該行維持「買入」評級，目標價看470元。

大摩看好廣告業務增長

大摩則認為，受惠於強勁的電商需求，騰訊廣告業務增長勢頭可維持下去，加上成本控制及視頻號持續變現，毛利率應進一步擴大，料第二季收入及經調整純利將按年升12%及23%。