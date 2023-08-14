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經濟

中融信託疑爆煲 傳停兌付3500億

【明報專訊】內房債務問題影響擴散，內地信託公司中融信託亦陷爆雷危機。中融信託最少已有3家公司客戶披露，到期信託產品的兌付逾期。內地市場傳言四起，有傳暫停兌付金額或達3500億元，並有其他大型信託同樣出現停兌。光大信託及五礦信託即時發表聲明，稱有關停兌傳言失實。有內媒報道傳言指中融信託爆雷，與其母企主要股東中植集團的流動性問題有關。

A股公司金博股份（滬︰688598）、南都物業（滬︰603506）及咸亨國際（滬︰605056）分別在上周五晚發表公告，披露中融信託兌付逾期的消息。金博股份在上交所發布公告稱，兩筆信託計劃投資購買金額共6000萬元（人民幣，下同）連利息未能按期收回。南都物業公告稱購買金額為3000萬元的信託計劃逾期兌付，咸亨國際則稱剩餘投資本金約257萬元及投資收益尚未收回。

或與中植流動性危機有關

內地社交媒體瘋傳，聲稱中融國際信託至少已有3500億元（人民幣，下同）的信託產品暫停兌付，甚至涉及的產品規模高達6000億元，波及多家信託公司。內媒財新報道，有傳言稱兌付逾期與其主要股東公司中植企業集團的流動性危機有關，該公司管理資產規模約1萬億元。

信託行業近年來內地房地產行業危機中承受巨大壓力，包括中融信託、五礦信託在內的信託公司2022年買入至少10個房地產項目權益。在中融國際信託產品兌付逾期消息曝光後，內地市場傳出光大及五礦信託產品亦出現停付的傳言，惟兩家信託已於上周六即時發聲明否認。五礦信託稱公司對不實言論高度重視，已就不實言論採取法律手段，追究造謠者法律責任；光大信託亦稱將依法保留追究法律責任的權利。

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