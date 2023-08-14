碧桂園11境內債今起停牌 料涉160億 分析員：料債務重組 免走漏風聲

明報記者 方楚茵

碧桂園指出，11隻境內公司債停牌，是因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平信息披露，保護投資者利益。今次停牌的境內債包括「16騰越02」、「19碧地03」、「 20碧地03」、「 20碧地04」、「 21碧地01」、「 21碧地02」、「 21碧地03」、「 21碧地04」、「 22碧地02」和「 22碧地03」以及一隻原訂於9月2日便到期、餘額39億元的私募債「16碧園05」。

關注大股東會否用私人財富救亡

集團稱將有4項後續工作，包括保交付，積極化解階段性流動壓力，保障經營有序開展，盡最大努力做好銷售盤活酒店、寫字樓、商舖等沉澱資產，以及加強特殊時間的組織領導，成立了由碧桂園主席任組長的專項工作小組，建立工作機制，統籌協調、高效決策、有力推進，努力渡過難關。

券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，今次碧桂園主動要求境內債停牌，相信是因為公司擬進行債務重組，為免走漏敏感或內幕消息、增添市場揣測，影響重組。

雖然市場預期早前碧桂園服務（6098）提早派全年及特別股息，作為控股股東的碧桂園楊氏家族及其家族設立的基金會將分別獲2800萬美元及3500萬美元股息，足以債還上述境內債息，亦被視為觀察楊氏家族會否動用個人財富來支持碧桂園的信號。

8月起每月須償債數十億

不過，鄭懷武表示，以往市場還會期待銷售回暖、融資環境好轉等，但現時想法可能改變。而碧桂園未付的境外債息雖僅2250萬美元，但自8月起每月都有數十億元境內債須償付，至年底境內債規模約達150億元，與所收股息距離十分大，加上在潛在違約及出現爛尾樓的陰霾下，銷售跌幅或加快，負面消息頻出。

他認為，碧桂園是汲取了同行經驗，不會再想先還一兩筆債務「頂住」，而是率先將債券停牌，以便整理出一個全盤及長遠方案，再與境內債權人洽商展期。至於上市公司是否會停牌，由於有機會牽扯到一些借貸的條款問題，相信管理層會較審慎。