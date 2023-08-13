張宗永：捕鯨業是西方最早創投基金

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經濟
2023年8月13日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
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【明報專訊】上周談小布氏鯨命殞香江，意猶未盡，今期想談一下捕鯨業經濟史。雖然今天基於人道理由，捕鯨業差不多已在地球絕迹，但人類捕鯨有很長的歷史，最早可追溯到公元前3000年。
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