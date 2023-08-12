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經濟
2023年8月12日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
內地新貸3459億遠遜預期 14年新低 按揭貸款大減 分析：須再降準救經濟
港府修訂全年GDP預測 料增4至5%
A股跌2% 恒指險守萬九見三周新低
內地香港證監同意大宗交易納互聯互通
證監：沽空率大增 或因ETF莊家交貨
碧桂園傳籌備債務重組 淪毫子股 高盛唱淡 料需額外千億資金保交樓
恒大地產資不抵債 流動負債1.68萬億
花樣年兩年蝕165億 復牌急插55%
李寧少賺3% 12年來首派中期息
歐舒丹：大股東擬全購 每股至少26元
大行齊唱好阿里 大摩列首選股
金管局：內房影響 銀行特定分類貸款比率微升
英GDP增0.2% 逾一年最勁 或打破經濟停滯局面 料再加息半厘
美PPI升0.8%超預期 債息上揚
英媒：瑞銀啟動移除瑞信品牌
內地客可先租後買緹外逾萬呎洋房 租期7年半 認購價10億實呎85,529元
內地生搶租 灣仔兩房舊樓月租一年升17%
CCL連升三周共近1% 重上165點
長實海韻軒酒店再申改裝住宅 涉1375伙
阿波羅雪糕高層 2600萬購葵涌工廈
陸振球：中國樓巿爆煲 禍延香港
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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內地新貸3459億遠遜預期 14年新低 按揭貸款大減 分析：須再降準救經濟
港府修訂全年GDP預測 料增4至5%
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