長實海韻軒酒店再申改裝住宅 涉1375伙

翻查資料，長實去年10月已就海韻軒酒店提交改裝作私宅申請，惟早前撤回申請。長實修改發展方案再闖關，擬議作分層住宅及准許的酒店、商店及服務行業和食肆用途，並略為放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面。

較去年申請減128伙住宅或9%

據城規會文件顯示，海韻軒地盤面積約10.7萬方呎，申請以總地積比率11.408倍作發展，將原設1980伙的酒店房間，改裝為1375個住宅單位及約546個酒店房間，較去年申請作1503伙住宅及442個酒店房間，住宅單位減少128伙或8.5%，而酒店房間則增加104間或23.5%。另長實將優化地下至2樓的空間佈局，在住宅和酒店大堂、機電設施外，擬議發展一個14.65萬方呎的公眾停車場。

連同海灣軒改裝 共添3040伙新供應

值得留意，長實今年6月已就海灣軒向城規會提出作分層住宅的申請，擬改裝為5幢樓高22層的綜合大樓，將提供約1665伙住宅。若兩宗改裝作住宅申請獲批，即紅磡未來將有3040個住宅新供應。

資料顯示，與毗鄰海灣軒海景酒店合成「雙子酒店」的海韻軒，是長實旗下4間家庭式酒店之一，共提供1980個房間，建築面積602至862方呎，分為2房及3房間隔，2006年開業，是區內具規模的服務式住宅。項目2018年已獲屋宇署批出商廈圖則，獲准重建2幢約29層高商廈，總樓面約110.7萬方呎。

香港興業稔樹灣批建858伙住宅

此外，城規會昨日審理，香港興業（0480）提出重新規劃愉景灣內稔樹灣的直升機坪、苗圃等地方，擬在沿海一帶增建54幢住宅大廈，提供858伙，整個發展涉約84萬方呎樓面，該會昨同意其改劃申請。