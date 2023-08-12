明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

內地生搶租 灣仔兩房舊樓月租一年升17%

【明報專訊】租務市場缺盤，在內地生搶租下，灣仔近40年舊樓租金亦大幅上升。中原地產分行分區營業經理馮子進表示，樓齡達39年的灣仔謝斐道仁文大廈，位於中層D室，實用面積274方呎，兩房間隔，因上手租客即將遷出，業主另覓租客，原叫租1.4萬元，即獲內地生零議價承租，實用呎租51.1元，租金較對上租約1.2萬元高逾17%，新租客為內地生。業主2020年530萬元買入，租金回報約3.2厘。

屯門10日200宗租賃

內地生零議價租樓

除了市區舊樓外，新界新入伙盤亦是內地生租樓集中地。上月全月錄約400宗租賃的屯門區，為通關後區內最旺月份，踏入本月區內租賃持續暢旺，首10日已錄200宗租賃成交，不但比上月同期約160多逾40宗或25%，租賃成交量更相等於上月全月一半，單是近月入伙的NOVO LAND已佔40宗或兩成。

其中，位於NOVO LAND 1A期1座高層B室，實用面積419方呎，兩房間隔，租客為兩名來年就讀嶺南大學的內地生，透過網上睇樓，「零議價」下1.38萬元承租，實用呎租33元。業主去年8月以655.23萬元一手購入上址，租金回報約2.5厘。

家庭客6.5萬租峻源4房戶

此外，近月入伙的火炭星凱．堤岸本月首10日已錄25宗租賃成交，其中3座中層B室，實用面積512方呎，兩房間隔，以2.25萬元租出，實用呎租43.9元，租客為3名內地男生，以先付一年租金方式，預付約27萬元租住單位。業主2021年約981萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

罕錄租盤的馬鞍山峻源，剛錄屋苑兩年來最大宗租賃成交。中原地產副分區營業經理周家傑表示，峻源1座低層B室，實用面積1602方呎，4房雙套連工人套房間隔，以6.5萬元租出，實用呎租40.6元，租客為外區家庭客，業主2021年3448萬元一手購入，租金回報約2.3厘。

新香港人5.5萬租貝沙灣海景戶

薄扶林貝沙灣亦錄大額租賃成交。中原地產高級分行經理李炳全表示，貝沙灣6期6座高層C室，實用面積1119方呎，3房1套間隔，享全海景，以5.5萬元租出，實用呎租約49元。租客為新香港人家庭，業主2018年以3350萬元買入單位，租金回報約2厘。

相關字詞﹕新香港人 內地生租樓 貝沙灣 峻源 星凱．堤岸 仁文大廈

上 / 下一篇新聞