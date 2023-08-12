內地生搶租 灣仔兩房舊樓月租一年升17%

屯門10日200宗租賃

內地生零議價租樓

除了市區舊樓外，新界新入伙盤亦是內地生租樓集中地。上月全月錄約400宗租賃的屯門區，為通關後區內最旺月份，踏入本月區內租賃持續暢旺，首10日已錄200宗租賃成交，不但比上月同期約160多逾40宗或25%，租賃成交量更相等於上月全月一半，單是近月入伙的NOVO LAND已佔40宗或兩成。

其中，位於NOVO LAND 1A期1座高層B室，實用面積419方呎，兩房間隔，租客為兩名來年就讀嶺南大學的內地生，透過網上睇樓，「零議價」下1.38萬元承租，實用呎租33元。業主去年8月以655.23萬元一手購入上址，租金回報約2.5厘。

家庭客6.5萬租峻源4房戶

此外，近月入伙的火炭星凱．堤岸本月首10日已錄25宗租賃成交，其中3座中層B室，實用面積512方呎，兩房間隔，以2.25萬元租出，實用呎租43.9元，租客為3名內地男生，以先付一年租金方式，預付約27萬元租住單位。業主2021年約981萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

罕錄租盤的馬鞍山峻源，剛錄屋苑兩年來最大宗租賃成交。中原地產副分區營業經理周家傑表示，峻源1座低層B室，實用面積1602方呎，4房雙套連工人套房間隔，以6.5萬元租出，實用呎租40.6元，租客為外區家庭客，業主2021年3448萬元一手購入，租金回報約2.3厘。

新香港人5.5萬租貝沙灣海景戶

薄扶林貝沙灣亦錄大額租賃成交。中原地產高級分行經理李炳全表示，貝沙灣6期6座高層C室，實用面積1119方呎，3房1套間隔，享全海景，以5.5萬元租出，實用呎租約49元。租客為新香港人家庭，業主2018年以3350萬元買入單位，租金回報約2厘。