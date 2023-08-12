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經濟

香港地產

內地客可先租後買緹外逾萬呎洋房 租期7年半 認購價10億實呎85,529元

【明報專訊】豪宅租務暢旺，部分發展商索性將旗下豪宅新盤單位，以先租後買形式推出。由嘉里（0683）發展、已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，早前以招標形式推售項目最大面積單位、兼料屬九龍最大屋苑式一手單位的院墅C。據悉，該物業以先租後買形式出售，租約期長約7年半，買方可以認購價10億元購買該單位，以實用面積11,692方呎計，折實實呎85,529元。

資料顯示，院墅C實用面積為11,692方呎，另設花園面積1.5萬方呎、前庭面積964方呎，採4房4套間隔，地下為客飯大廳、廚房、影院區及宴會廳等，1樓設有4間套房、健身室及家庭廳，其中主人套房分男女主人衣帽室，亦設有書房。

洋房內設5間工人房，每間約40方呎，屬現時市場上超級豪宅罕見的間隔，花園設有可升降恆溫室外游泳池，院墅內置升降機及私人停車。若最終買家行使10億元認購權，屆時成交價或成九龍一手屋苑式洋房新紀錄。

嘉里曾在上月13日招標兩小時，惟成交紀錄冊一直未有顯示售出該物業。最新資料卻顯示，上述單位已獲具內地背景人士李林（LI LIN）簽訂協議，該名人士可承租90個月，即約7年半，租期由本月1日起。完成7年半租期後，並有3個月續租權，其後可購買該單位，認購價達10億元。緹外自去年10月開售至今，暫沽3伙，套現逾7.8億元。

Bal Residence一房593萬沽 實呎逼1.7萬

另外，折實均呎14,868元的長實（1113）油塘親海駅II，今日首輪開售626伙前夕，今年3月已將部分單位減價最多9%、麗展（0488）樓花期約8個月的觀塘恒安街Bal Residence，昨錄沽出1伙，單位為9樓F室，實用面積349方呎，1房間隔，採開放式廚房，成交價593.04萬元，實呎16,993元。

項目自今年3月開售至今累售8伙，套現約4854萬元，而項目過去周二，亦公布將未減價的部分單位進行減價，最高減價10%。

親海駅II 6日收逾3.8萬票

至於親海駅II昨日已完成初步點票，今日9時起於紅磡置富都會開售。據市場人士透露，項目自上周六起計，6日最終收逾3.8萬票，超額認購約60倍，大幅拋離1997年6月由新地（0016）等發展的青衣灝景灣截收3.04萬票紀錄，並多出逾7600票或25%，榮膺全港新盤票王。

可留意是，發展商早前公布銷售安排已顯示，每名準買家可最多入8票，且毋須全數以本票支付，只需支付一張本票，餘下可以支票交付。換言之，以一對夫妻計，兩人最多可入高達16票。

明報記者

相關字詞﹕先租後買 親海駅II 緹外

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