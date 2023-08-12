英媒：瑞銀啟動移除瑞信品牌

不再需瑞士政府擔保支援

外界預期瑞銀將在8月底公布財報時，宣布對瑞信資產的安排。瑞銀3月在瑞士政府安排下，以優惠條件收購瑞信。瑞銀昨表示，不再需要與瑞士政府協議的90億瑞郎（約803億港元）損失擔保支援，也不需要公共流動性擔保；後者是由瑞士央行提供的高達1000億瑞郎（約8928億港元）流動性援助貸款。瑞銀表示，在對瑞信由信貸流動性支持措施所涵蓋的非核心資產進行全面評估後，決定不再需要政府的支援。這反映瑞信的資產問題，可能不如最初預期般嚴重。

瑞士政府表示，政府和瑞士納稅人的荷包，將不用承擔這些擔保的風險。瑞銀另證實，瑞信已償還3月從瑞士央行獲得的500億瑞郎（約4464億港元）緊急流動性援助貸款。

（綜合報道）

[國際金融]