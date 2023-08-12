明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

英媒：瑞銀啟動移除瑞信品牌

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，將瑞信收歸旗下的瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS），開始在全球清除瑞信（Credit Suisse）品牌，首要行動是拆除瑞信的美國總部標誌，換上「瑞信，瑞銀集團旗下公司」（Credit Suisse AG， a UBS Group company）的招牌，並計劃對其他主要辦事處更換招牌。雖然瑞信品牌將在全球逐步消失，但若瑞銀出售瑞信在瑞士的本土業務，該品牌仍可能在瑞士保留。

不再需瑞士政府擔保支援

外界預期瑞銀將在8月底公布財報時，宣布對瑞信資產的安排。瑞銀3月在瑞士政府安排下，以優惠條件收購瑞信。瑞銀昨表示，不再需要與瑞士政府協議的90億瑞郎（約803億港元）損失擔保支援，也不需要公共流動性擔保；後者是由瑞士央行提供的高達1000億瑞郎（約8928億港元）流動性援助貸款。瑞銀表示，在對瑞信由信貸流動性支持措施所涵蓋的非核心資產進行全面評估後，決定不再需要政府的支援。這反映瑞信的資產問題，可能不如最初預期般嚴重。

瑞士政府表示，政府和瑞士納稅人的荷包，將不用承擔這些擔保的風險。瑞銀另證實，瑞信已償還3月從瑞士央行獲得的500億瑞郎（約4464億港元）緊急流動性援助貸款。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕品牌 瑞銀 瑞信

上 / 下一篇新聞