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經濟

大行齊唱好阿里 大摩列首選股

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上季業績表現遠勝預期，大行亦齊唱好未來前景，摩根士丹利更稱目前估值吸引，重申為首選股。阿里昨日高開後回軟，收市報95.3元，升1.1%，成交59.8億元。大摩指出，阿里正處於復蘇階段，但由於宏觀經濟持續疲軟，仍不確定復蘇軌迹，但相信以回報為中心良性核心投資周期以及其他領域虧損減少，將共同支持盈利增長前景，維持阿里「增持」評級及美股ADA目標價150美元（港股約146.3元）不變。

匯豐料AI帶來貢獻 上調盈利預測

該行表示，阿里上季零售商業客戶管理（CMR）按年增長10%，表現勝該行及市場預期，今季繼續對阿里CMR業務的韌性增長持審慎樂觀態度，而淘寶天貓集團更注重增長的運營改善策略已開始取得成效。此外，阿里明年預測市盈率為10倍，估值相對2024年至2026年的經調整純利年均複合增長17%而言更吸引。

匯豐研究發表報告指，有信心阿里的增長勢頭可維持下去。由於日均活躍用戶（DAU）增長復蘇以及引入新AI工具帶動投資回報率（ROI）表現，可繼續推動CMR增長；國際商務在各大平台上均呈現增長趨勢，加上菜鳥收入應受惠於國內外訂單增長，該行將集團2024/25財年的收入及盈利預測上調2%及4%。該行又稱，雖然宏觀經濟復蘇步伐不確定性帶來負面影響，且或對雲收入增長造成更大打擊，但有信心AI相關收入將帶來貢獻。匯豐將阿里ADS目標價由131美元（港股約127.7元）上調至142美元（港股約138.5元），維持「買入」評級。

相關字詞﹕大行報告 淘寶天貓集團 宏觀經濟 經濟復蘇 摩根士丹利 阿里巴巴

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