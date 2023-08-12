歐舒丹：大股東擬全購 每股至少26元

申請下周一復牌

歐舒丹指，接獲其控股股東L’Occitane Groupe S.A .通知，正在考慮一項可能進行之交易，而假設該交易乃可行且若得以進行（ 於現階段尚未能確定 ），預期控股股東將進行收購守則項下的有條件自願全面收購要約。該控股股東仍正考慮其選擇方案，包括不進行任何交易之選擇方案，視乎市况並有待取得可行的融資及架構選擇方案而定。董事會確認，截至昨日並無接獲控股股東或任何其他人士就全面收購提出的任何確實要約。

歐舒丹並指，任何潛在收購價的釐訂，將參照「不受干擾價格」、即7月25日首次傳出歐舒丹被私有化報道前之收市價20.95元， 及截至該日期前30個交易日的平均收市價20.41元。潛在收購價將不少於26元。歐舒丹停牌前收報25.5元。