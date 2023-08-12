李寧少賺3% 12年來首派中期息

盼全年收入增一至兩成

集團期內及毛利收入有所增長，受惠內地存息上調，李寧上半年銀行利息收入按年升61%至2.4億元，惟與此同時，銷售及經銷開支增長17%，加上政府支助減少31.5%至1.1億元所抵消。期內，銷售及經銷開支佔總收入比例為28.2%，按年升0.9個百分點。

期內集團毛利率按年跌1.2個百分點，趙東升解釋因電商促銷競爭加強導致折扣加深，令電商毛利率按年跌1個百分點；同時，毛利率較高的直面消費者銷售渠道收入佔比下降，兩者令毛利率按年合共跌0.4個百分點。

李寧牌（不包括國際市場及李寧YOUNG）上半年全平台同店銷售增長率（SSSG ）按年跌低單位數。趙東升表示，其中電商SSSG按年跌一至兩成，他解釋第一季度同店的壓力主要來自年初疫情令消費端帶來負面影響，而第二季度則逐漸回暖，但消費復蘇不及預期，導致同店繼續面臨壓力，加上消費者渠道選擇出現暫時性的變化，同店銷售則面臨更大挑戰。

港擁4分店 「有機會就會開」

截至今年6月底李寧（李寧及李寧YOUNG）銷售店總數為7448家，按年升4.72%；李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒表示，公司不會為開而開，盲目增加分店數目，而香港目前有4家分店，對於未來會否再在港擴張，他則表示「有機會就會開」。