恒大地產資不抵債 流動負債1.68萬億

兩年虧損共近六千億

恒大地產2021年度的淨虧損5241.72億元，截至2021年底的流動負債合計近1.88萬億元，貨幣資金總額為193.31億元；2022年度的虧損則達527.2 億元，截至2022年底的流動負債合計1.68萬億元，貨幣資金總額僅91.73億元。

公司指，因各種原因涉及多項訴訟及仲裁案件，上述情况表明可能存在導致對公司持續經營能力產生重大疑慮的多項重大不確定性。

指生產經營受重大影響

恒大地產又指，公司2021年因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境多重不利因素疊加影響，陷入債務違約的流動性困境。2022年度因受諸多不確定因素影響，公司債務風險化解方案進度不及計劃預期，受流動性危機持續影響，年度持續虧損且已資不抵債，公司正常生產經營受到重大影響。

報告中又顯示，目前恒大地產資產受限情况，合併報表範圍內受限資產帳面價值為1908.33億元。

受限資產主要為發行人借款、政府監管等產生的受限資產。長期借款因為保交樓借款增加，而按年升117.99%。