證監：沽空率大增 或因ETF莊家交貨

難對市場構成系統性風險

文章舉例指，今年6月5日，沽空比率達23.4%，是當時有紀錄以來的第二高。當日的234億元沽空交易額當中，ETF為主的交易所買賣產品（ETP）佔56%或131億元。若扣除交易所買賣產品，沽空交易額為103億元，沽空比率降至12.9%，仍處於正常水平。當日ETF的南向淨買入為103億元，是當時的新高。

本報統計7月19日，沽空金額急升至逾353億元，沽空比率升至31.6%創紀錄新高。惟剔除ETF的沽空比率亦顯著回落至約16%，單計盈富（2800）、恒生國企ETF（2828）及南方恒生科技（3033）已錄得逾142億元北水淨流入，亦反映或與市場莊家沽空交貨有關。整體市場而言，須申報淡倉的市值及其佔港股市值的百分比均有所下跌。根據呈交證監會的數據，截至6月底，市場累積淡倉減少至3787億元，相對2022年底為4298億元。淡倉佔港股市值的百分比為1.18%，亦略低於2022年底的1.27%。

上半年，平均每日沽空交易額為186億元，佔市場日均成交額的16.2%，同較2022年的217億元及17.4%為低。若扣除ETF，平均每日沽空交易額為132億元，沽空比率13.1%，而2022年則為167億元或14.9%。