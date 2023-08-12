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經濟

內地香港證監同意大宗交易納互聯互通

【明報專訊】股票互聯互通再有優先措施。中國證監會和香港證監會發表聯合公告，就推動大宗交易（非自動對盤交易）納入互聯互通機制達成共識。境外投資者通過滬股通、深股通參與上交所、深交所的大宗交易，以及境內投資者通過港股通參與港交所（0388）的非自動對盤交易將同步開通。兩地交易所將另行公布實施細節及正式推出日期，據了解，目標為今年內落實。

行政長官李家超表示，相關措施是股票互聯互通機制的另一突破，豐富現有交易方式和提升交易效率；財政司長陳茂波則指，引進大宗交易安排是深化兩地資本市場互動和融合的重要舉措，可提升大額股份交易成交價格和時間的確定性和透明度，既讓投資者更有效地管理其資產配置和減低交易成本，同時亦減低有關交易可能對自動對盤市場所帶來的價格影響。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，大宗交易是實現大額交易最佳執行，並盡量減少對市場價格影響的重要交易機制。這一舉措將增強兩地市場的價格發現功能，及鼓勵更多海外投資者透過互聯互通參與A股市場。港交所歡迎互聯互通機制引入大宗交易，聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，開通大宗交易是互聯互通最新重大優化措施。

投資基金公會表示歡迎

香港投資基金公會王黃慈明亦對互聯互通加入大宗交易表示歡迎。她指大宗交易包括公開市場以外大型買賣盤私下協商的交易，一般在場外成交後再向交易所呈報。大宗交易設施對機構投資者甚為重要，尤其大型機構多希望在對市場影響最低情况下，以公平價格執行交易。

目前，本港多家大型外資券商，均設有「黑池」（dark pool）交易服務，為機構大戶的大宗交易進行配對。機構投資者的大型買賣盤，不少傾向在黑池場外平台配對大宗交易，原因是避免在場內交易系統掛出大型買盤或沽盤，對市場氣氛及股價構成影響。

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