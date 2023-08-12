港府修訂全年GDP預測 料增4至5%

料下半年旅遊消費成動力

政府展望，今年餘下時間訪港旅遊業和私人消費，將仍然是經濟增長的主要動力，訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加，梁永勝指出第二季日均訪港旅客人數為9.3萬人次，等於2018年全年平均人次的52%，至7月和8月初再分別升至11.6萬人次和逾13萬人次。

第二季私人消費按季再升3.9%，升幅較首季的1.4%擴大。近期不少店舖反映港人開關後增加外遊，減少本地消費。梁永勝指出港人外遊在疫情期間受壓抑，疫後港人在外消費回復較快實屬正常，不過最重要是香港人第二季在本地消費繼續有增長，而且訪港旅客在港消費高於港人在外消費，因此港人外遊對本港消費並非大問題，旅客和港人消費力仍然存在。

內地出招谷經濟助提振信心

第二季經濟按年增長低於市場預期的3.5%，梁永勝指是受投資表現拖累，美國5月經濟數據提高市場對及後加息預期，影響市場對經濟前景看法和營商信心，而港元拆息亦有所上升。不過今年下半年市場預期加息接近完結，加上內地7月起接連推出刺激經濟措施，有助提振信心，若一切順利投資有望錄小幅反彈。

本港第二季經濟按季下跌1.3%，對於是否反映增長趨勢放緩，梁永勝解釋主要是期內政府支出項目再沒有抗疫開支而下跌，加上首季經濟增幅較多，下跌是預期之內。事實上消費按季上升，投資按季跌幅並非太差，而貨物出口按季亦只跌0.6%，因此GDP按季跌並非反映經濟情况差。此外，政府將全年基本通脹率預期，由2.5%降至2%、指整體通脹短期仍會持續溫和，外圍價格壓力應會進一步減退。