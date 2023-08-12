內地新貸3459億遠遜預期 14年新低 按揭貸款大減 分析：須再降準救經濟

明報記者 歐陽偉昉

除中長期貸款，與消費貸款相關的住戶短期貸款，按年減少1335億元，整個家庭部門貸款按年減少2007億元。企業貸款在7月增加2378億元，雖然短期貸款按年減少3785億元，不過中長期貸款增長2712億元，票據融資增加3597億元。

M1貨幣供應僅升2.3%惹憂慮

匯豐報告指出，住戶中長期貸款是歷來第4次出現按年收縮，反映房地產市場疲弱。整體住戶貸款連續4個月按月收縮，幅度超出預期，反映消費者信心低迷和房地產行業再度疲弱，再進一步抑制了消費者信心。經濟復蘇令人失望，房地產開發商的困境不斷加劇，該行認為相對目前內地採取漸進式的刺激措施，現時有迫切需要推出進一步政策支持，雖然市場開始預期，不太可能有大規模刺激措施。

7月廣義貨幣（M2）餘額按年增長10.7%，低於市場預期的11%，為去年5月以來最低增速，狹義貨幣（M1）餘額按年增長2.3%，低於預期的3%，兩者差距為8.4個百分點，擴至2022年1月以來最大。

社融增量5282億 少預期一半

因為相較M1，M2還包含了定期存款等較不流通資金，澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬認為，M1僅增2.3%最為擔憂，與M2差距持續反映商業環境常低迷。他認為人行短期內可做措施不多，信貸增長難見好轉，通縮風險持續。

7月社會融資增量5282億元，大幅低於市場預期的1.1萬億元，創社融2017年採用現有定義以來最低增長，按年少增2703億元。企業債券淨融資1179億元，按年增219億元，匯豐指該部分主要由地方政府融資平台（LGFV），7月淨發行近800億元所推動，政治局會議要求制定化債方案化解地方債務風險，有助提振市場信心。彭博社引述消息指，中國財政部將下達約1萬億元地方政府再融資債額度，協助地方償還LGFV等隱性債務。

不少分析預期，信貸疲弱提高人行降準機會，匯豐料會降低存款準備金率0.25個百分點，雖然幅度不太足夠，彭博經濟研究料會在本月降準0.25個百分點，9月則減息0.1厘，而法興亦認為將快降準，減息則因人民幣疲弱或要等較長時間。